أوربان: أميركا منحت هنغاريا استثناءً من العقوبات على "غازبروم بنك" لمدة 3 أشهر

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​ (Viktor Orbán)، أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة قدّمت استثناءً موقّتًا لبلاده من العقوبات المفروضة على "غازبروم بنك"، لتسديد قيمة إمدادات الغاز الرّوسي.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الهنغاريّة "MTI"، "أنّنا تمكنّا من الإتفاق مع الأميركيّين على تعليق العقوبات المفروضة على "غازبروم بنك" لمدّة ثلاثة أشهر، وبالتّالي تمّ تفادي الخطر، واتفقنا أيضًا مع الرّوس على طريقة بديلة لدفع ثمن إمدادات الغاز".

وأكّد أوربان أنّ "​هنغاريا​ ستكون الآن في وضع آمن نسبيًّا لعدّة أشهر"، معربًا عن أمله بعدم وجود مشاكل في عبور الغاز الرّوسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا. وأشار إلى أنّ بلاده لا تزال تتلقّى الجزء الأكبر من الغاز من روسيا، بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة "غازبروم".

بدوره أوضح وزير الخارجيّة الهنغاريّة بيتر سيارتو، في مقابلة مع قناة "M1"، أنّ "الولايات المتّحدة استثنت "غازبروم بنك" من العقوبات لمعاملات دفع تكاليف الغاز، لكنّها أبقت على العقوبات على المعاملات المالية الأخرى من خلال البنك".