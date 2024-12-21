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الحصيني: البسوا ولبسوا عيالكم موجة برد ثالثة قطبية

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن هناك موجة برد ثالثة قطبية متوقعة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “البسوا ولبسوا وعيالكم.. موجة برد ثالثة-قطبية-منذ بداية شتاء هذا العام متوقعة من متوسطةلشبه قويةبإنخفاض ملموس في الحرارة من “5”لـ”9″درجة مئوية”.

وأضاف: “توافق أيام دراسة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات من المملكة والخليج من غداً الأحد والاثنين 1446/6/22هـ ذروتها ثم تخف قليلاً”.

وعلى جانب آخر، أوضح الحصيني: “أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية
الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل
الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1446/6/20هـ الساعة “6” وفقاً لـ”meteologix” أقل حرارة طريف درجتين الرياض”14″درجة مئوية الأعلى جدة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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