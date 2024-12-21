شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: البسوا ولبسوا عيالكم موجة برد ثالثة قطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن هناك موجة برد ثالثة قطبية متوقعة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “البسوا ولبسوا وعيالكم.. موجة برد ثالثة-قطبية-منذ بداية شتاء هذا العام متوقعة من متوسطةلشبه قويةبإنخفاض ملموس في الحرارة من “5”لـ”9″درجة مئوية”.

وأضاف: “توافق أيام دراسة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات من المملكة والخليج من غداً الأحد والاثنين 1446/6/22هـ ذروتها ثم تخف قليلاً”.

وعلى جانب آخر، أوضح الحصيني: “أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية

الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل

الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1446/6/20هـ الساعة “6” وفقاً لـ”meteologix” أقل حرارة طريف درجتين الرياض”14″درجة مئوية الأعلى جدة”.