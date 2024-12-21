حصاد 2024: أكثر الأكسسوارات رواجاً التي اعتمدتها النجمات في تسريحات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تعد أكسسوارات الشعر اللمسة الجمالية المثالية التي يمكن إضافتها إلى تسريحات الشعر التي تعتمدينها، سواء في الأيام العادية أو خلال أوقات العمل أو في السهرات والمناسبات. ونظراً إلى أنها تأتي بأشكال متعددة وأحجام مختلفة كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، فبإمكان النساء اعتمادها في كل الأوقات، ويمكن اختيارها لتلائم كافة تسريحات الشعر المرفوعة والمنسدلة وأطوال الشعر أيضاً. وقد شكلت في عام 2024 الموضة الأبرز في عالم الجمال، حيث رأيناها بكثرة في عروض الأزياء العالمية وفي إطلالات النساء عموماً والنجمات بشكل خاص.

وفي حصاد 2024، نرصد لك أكثر الأكسسوارات رواجاً التي اعتمدتها النجمات في تسريحات الشعر، والتي بإمكانك أنت أيضاً تزيين شعرك بها في موسم الاحتفالات في هذا الشتاء.



الفيونكا مع تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع

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لقد كانت الفيونكا أحد أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً في عام 2024، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بين النساء عموماً والنجمات بشكل خاص، لما تضفيه على تسريحة الشعر من لمسات أنثوية ناعمة وجذابة، وبإمكانك اعتمادها بألوان مختلفة بما يتناسب مع ألوان الملابس التي ترتديها المرأة. ومن بين النجمات الأكثر اعتماداً لأكسسوار الفيونكا في عام 2024 كانت باسمين صبري التي تألقت في واحدة من إطلالات الأنثوية الراقية، الفيونكا المخملية باللون الأسود من علامة برادا Prada، ونسقتها مع تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالفرق النصفي.

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أكسسوار بتلات الورد مع تسريحة الشعر المموج المنسدل من درة زروق

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كذلك، شكّلت بتلات الورد واحدة من أكسسوارات الشعر التي لاقت رواجاً وشعبيةً في عالم الموضة والجمال، ولم تقتصر على شكل معين أو لون معين، وإنما تم استخدامها بخامات متعددة وألوان مختلفة، لا سيما الأبيض والفضي والبيج والذهبي وغيرها.. أما النجمة درة زروق فقد تألقت في واحدة من إطلالاتها خلال 2024، بتسريحة الشعر المموج بالفرق النصفي ونسقت معها أكسسوار الشعر على شكل بتلات الورد باللون الأبيض، مع فستان باستيل أخضر مزين ببتلات الورد الأبيض نفسها، وقد أضفت على إطلالتها لمسة جمالية فخمة ومميزة.

الـ Headbandمع تسريحة الشعر القصير المموج المنسدل من بلقيس

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لطالما شكل الـHeadband واحداً من أكثر أكسسوارات الشعر شعبية بين النساء، لا سيما النجمات منهن، وخلال عام 2024 شكل موضة الشعر الأبرز من دون منازع حيث رأيناه بكثرة خلال عروض الأزياء العالمية وفي إطلالات النجمات اليومية وعلى السجادة الحمراء وفي حفلاتهن أيضاً، نذكر منهن الفنانة بلقيس فتحي، التي تألقت في إحدى إطلالاتها، بالـHeadband باللونين البيج والأسود، حيث وضعته في مقدمة الغرة، ونسقته مع تسريحة الشعر المموج الطبيعي المنسدل.

مشابك الشعر البراقة مع تسريحة الضفيرة الفوضوية من نوال الزغبي

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لا يمكن إغفال مشابك الشعر على الإطلاق في موضة أكسسوارات الشعر الأكثر رواجاً لعام 2024، فقد احتلت مساحة كبيرة ضمن اتجاهات الموضة الاكثر اعتماداً من النجمات، وقد أتت بأشكال صغيرة وكبيرة ومتوسطة الحجم، وتصدرتها مشابك الشعر البراقة المرصعة إما بالأحجار الكريمة أو حبات الكريستال البراقة. وقد اخترنا مشابك الشعر البراقة من إحدى إطلالات النجمة نوال الزغبي، والتي نسقتها مع تسريحة الضفيرة الفوضوية بأسلوب ذيل الحصان، واختارتها بالفرق النصفي وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

وشاح الشعر مع تسريحة الشعر المرفوع من سميرة سعيد

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الوشاح هو واحد من أكسسوارات الشعر التي اكتسبت شعبية كبيرة على مر العصور، حيث تزينت به نجمات الزمن الجميل، وهو لا يزال من أكثر أكسسوارات الشعر الرائجة في عالم الموضة والجمال، ويمكن وضعه في قائمة أكسسوارات الشعر الأكثر شعبية ورواجاً خلال عام 2024، حيث زين إطلالات النجمات بألوان وأساليب مختلفة نسقنها وفقاً لفساتينهن واللوكات التي تألقن بها، وقد برز بشكل خاص وشاح الشعر الساتان بالألوان المختلفة، لا سيما ذلك المطبع بالورود الملونة. وعلى طريقة النجمة سمير سعيد اخترنا وشاح الشعر بالألوان الزاهية مع تسريحة الشعر المرفوع والغرة الجانبية المموجة المسحوبة إلى الخلف.

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أكسسوار الشعر المزين باللؤلؤ مع تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع من سارة طيبة

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إذا كنتِ من محبات ومتابعات الموضة، فأنت بالتأكيد تعلمين أن اللؤلؤ كان من أبرز صيحات الموضة في عام 2024، وهو لم يقتصر اعتماده في أكسسوارات الشعر، بل أيضاً في أساليب المكياج المختلفة، والأزياء الكاجوال والرسمية. وقد برز بشكل كبير ضمن أكسسوارات الشعر الأكثر رواجاً في 2024. ومن بين النجمات اللواتي تزينّ بأكسسوار الشعر المرصع باللؤلؤ، الفنانة سارة الطيبة، التي اختارته لأحدث إطلالاتها، وتحديداً خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024، حيث تألقت بتسريحة الشعر المموج نصف المرفوع، مع الغرة المسحوبة إلى الخلف، والمزينة بحبات اللؤلؤ التي امتدت إلى كامل الشعر المنسدل على الظهر.



أكسسوار الشعر المرصع بالأحجار الكريمة مع تسريحة الشعر المالس المنسدل من نادين نجيم

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أكسسوارات الشعر المتلألئة المرصعة بالأحجار الكريمة، والتي تأتي متدلية على الجبين سواء بأسلوب بارز أو ناعم، احتلت هي أيضاً قائمة أكسسوارات الشعر الأكثر رواجاً بين النجمات، وقد صممتها دور المجوهرات العالمية بأساليب مختلفة وأحجام متعددة لتناسب مختلف الأذواق. وفي إطلالة لها بدت فيها كالأميرات، تألقت النجمة نادين نسيب نجيم بتسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق النصفي، والتي أتت بأكسسوار الشعر المرصع بالألماس، الذي جاء متدلياً قليلاً على الجبين.