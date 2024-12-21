تجارب علاج مشاكل الهضم عند الأطفال في ليلة العام الجديد 2025

علاجات منزلية آمنة للأطفال لألم المعدة

دعي طفلك يستريح

دعي طفلك يستريح

عالجيه بالحرارة

قومي بالتدليك

قدمي شاي البابونج

قدمي شاي البابونج

قدمي له مغلي زنجبيل

لا بأس من إعطاء طفلك كميات صغيرة من المشروبات الغازية، مثل مشروب المياه الغازية مع الزنجبيل عندما يعاني من آلام في المعدة، طالما أن الصودا تحتوي على الزنجبيل الحقيقي، ولكن إذا جرب طفلك ذلك، فإن شاي الزنجبيل للأطفال الطازج أو حتى الزنجبيل المسكر أفضل لأنه مليء بالجينجيرول ويتجنب الغازات والسكر المضاف في الصودا.

قدمي لطفلك شاي النعناع

مارس العلاج الانعكاسي

قدمي الأطعمة المعتدلة

قدمي الأطعمة المعتدلة

قدمي له الزبادي

تعرفي عل حمية الكراب

الأسباب الشائعة لألم المعدة عند الأطفال

الأسباب الشائعة لألم المعدة عند الأطفال

الغازات، وتَنتُج في معدة طفلك بشكل أساسي بسبب ابتلاع الهواء عند تناوُل الطعام أو الشراب. ويُطلق معظم غازات المعدة عند التجشؤ. تتكون الغازات في الأمعاء الغليظة عند الطفل (القولون) عندما تُخمر البكتيريا الكربوهيدرات، والألياف وبعض أنواع النشويات والسكريات، التي لا تُهضم في الأمعاء الدقيقة

الإمساك، بسبب عدم شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم. وعدم القيام بالتمارين الرياضية اليومية، والتي تُساهم في تجنب حدوث الإمساك. إن تناول الأطعمة قليلة الألياف، إذ يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتسهيل حركة الأمعاء..

عسر الهضم أو الإفراط في تناول الطعام، حيث تحصل اضطرابات في عمل المعدة الميكانيكي الحركيّ، وخاصة تأخر وبطء إخلاء الطعام من المعدة. خلل في نظام تأقلم ومناسبة المعدة للغذاء الداخل إليها. وفرط حساسية المعدة في كل ما يتعلق ببث الشعور بالألم. تلوث تُسببه الجرثومة الملوية البوابية (Helicobacter pylori).

حساسية بروتين حليب البقر عند الأطفال، وتنجم جميع أنواع الحساسية الغذائية الحقيقية عن خلل في الجهاز المناعي، فإذا كان طفلك يعاني من حساسية الحليب فإن جهازه المناعي يحدد بعض بروتينات الحليب على أنها ضارة، مما يؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة للغلوبيولين المناعي لتحييد البروتين الذي سبّب الحساسية.

عدم تحمل اللاكتوز، ويحدث هذا النوع من عدم تحمل اللاكتوز عندما تقلل الأمعاء الدقيقة من إنتاج اللاكتاز بعد مرض أو إصابة أو جراحة تشمل الأمعاء الدقيقة. وتشمل الأمراض المرتبطة بعدم تحمل اللاكتوز الثانوي العدوى المعوية، والداء البطني، والنمو الزائد للبكتيريا ومرض كرون.

التسمم الغذائي، وهو حالة مرضية تنجم عن تناول أطعمة فاسدة أو ملوثة بفعل الأحياء الدقيقة الضارة، كالبكتيريا أو الفطريات (العفن) أو الميكروبات والفيروسات، أو المواد الكيماوية. البكتيريا: تعد الكامبيلوباكتر والإي كولاي والليستريا والسالمونيلا من أشهر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

فيروس في المعدة، من المرجح أن تُصاب بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عند تناوُل أطعمة أو مياه ملوثة. وقد تصبح أكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب أيضًا إذا تشاركت في استعمال الأواني أو المناشف أو الأطعمة مع شخص مصاب بأحد الفيروسات التي تسبب هذه الحالة المَرَضية.

التوتر أو القلق، وينتج القلق المفرط عند الطفل عند وقوع حدث كبير أو بتراكم من مواقف حياتية أصغر تتسبَّب في الضغط العصبي، بسبب الفرحة الكبيرة في تلك الليلة، وانتظار الهدية، . وهناك أنواع معينة من الشخصيات تكون أكثر عُرضةً للإصابة باضطرابات القلق عن غيرها. اضطرابات الصحة العقلية الأخرى.

هل من الآمن علاج آلام المعدة عند الأطفال بالأدوية؟

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - إذا أخبرك طفلك في ليلة رأس السنة 2025 أن بطنه تؤلمه، فستبحثين على الفور عن علاج يمكنك تخفيف ألمه من خلاله، هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تسبب آلام المعدة عند الأطفال، ولكن لحسن الحظ، يمكن علاج معظمها في المنزل. ربما يكون ذلك بسبب شيء تناوله أو أنه أكثر من خلط المأكولات المتوفرة في هذه الليلة الاحتفالية، أو ربما يشعر بالتوتر بشأن شيء ما.الشيء الجيد هو أن هناك العديد من العلاجات المنزلية لآلام البطن التي ربما تكون في متناول يديك بالفعل، من شاي الأعشاب إلى وسادات التدفئة. فيما يلي، سنوضح بعض هذه العلاجات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل لآلام المعدة عند الأطفال، إلى جانب الأسباب الشائعة لآلام المعدة ومتى يجب الاتصال بالطبيب.آلام المعدة شائعة بين الأطفال ويمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الأسباب. تستمر معظم آلام البطن لبضع ساعات أو أقل ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. لكن تعتمد طريقة علاج آلام معدة طفلك بالطبع على السبب الأساسي، ولكن إليك بعض العلاجات المنزلية الموصى بها من قبل الخبراء، والأطباء لتجربتها عندما يتألم طفلك من بطنه فجأة في هذه الليلة المميزة.عندما يشعر طفلك بألم في البطن، حاولي أن تجعليه يرتاح. ومن المفيد أيضًا أن تجعليه يتنفس بعمق. من المعروف أن التنفس العميق للأطفال يخفف من التوتر، حيث يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض البطن (وحتى التسبب فيها) لدى الأطفال.وإذا كان سبب آلام بطن طفلك غير معروف، فاستغلي هذه الفرصة لسؤال طفلك عما إذا كان هناك أي شيء يقلقه، وشجعي التواصل المفتوح معه وهدف إلى توفير بيئة داعمة له لمشاركة أفكاره ومشاعره.إن وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على بطن طفلك أثناء جلوسه أو استلقائه من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الألم. أو يمكنك بدلاً من ذلك أن تقدمي له حمامًا دافئًا ومريحًا لتخفيف الانزعاج.والسبب هو أن الحرارة تزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد، مما قد يقلل من الشعور بالألم القادم من عمق البطن.إذا كنت تشكين في أن آلام بطن طفلك قد تكون ناجمة عن الغازات أو عسر الهضم بسب التسرع في الأكل، فإن التدليك اللطيف للبطن قد يساعد. قد يضع طفلك يديه على البطن بشكل غريزي. حاولي أن تقدمي له بعض اللمسات المهدئة أو شجعيه على تدليك بطنه إذا كان يشعر بالراحة.يقترح الأطباء أن تقدمي لطفلك كوبًا من شاي البابونج (كوب واحد من الماء لكل كيس شاي) ليشربه.حيث يعتبر شاي البابونج علاجًا منزليًا ممتازًا لاضطرابات المعدة غير المعقدة؛ لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، وكلها قد تساهم في تقليل الانزعاج البطني. كما يساعد البابونج على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي العلوي، مما يخفف من الانقباضات التي تحرك الطعام عبر المعدة والأمعاء الدقيقة، ما قد يخفف من التشنجات وتشنجات البطن.المكون الرئيسي المهدئ للمعدة في الزنجبيل هو الجينجيرول، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على تقليل إنتاج الجذور الحرة وضررها المحتمل على الجسم. ومن المعروف أيضًا أن الجينجيرول يقلل من الغثيان وعدم الراحة.بالإضافة إلى ذلك، تعمل خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات على زيادة العصارات الهضمية وتحييد أحماض المعدة.إذا لم يكن طفلك من محبي نكهة الزنجبيل، فحاولي تقديم رشفات من شاي النعناع للطفل بدلاً من ذلك. لقد ثبت أن النعناع له تأثير مهدئ على عضلات المعدة. كما أن النعناع لديه القدرة على تحسين تدفق الصفراء، التي يستخدمها الجسم للهضم.إذا رفض طفلك شرب الشاي، يمكنك إعطاؤه حلوى النعناع. ورغم أنها ليست قوية، إلا أنها قد تهدئ معدته (فقط لا تقدمي هذه الحلوى للأطفال الرضع أو الصغار، لأنها قد تشكل خطر الاختناق ).اعلمي أن القدمين دليل انعكاس الطعام، فهناك آلاف الأعصاب في القدمين واليدين، والتي عند تطبيق تقنيات محددة، يمكن أن تتسبب في استرخاء الجسم بالكامل والشعور بالهدوء. تتوافق منطقة البطن مع القوس المركزي للقدم اليسرى. لتنشيط هذا الاتصال:امسكي قدم طفلك اليسرى براحة يدك اليمنى، وباستخدام يدك اليسرى ضعيها تحت مقدمة القدم، ثم اضغطي عليها بإبهامك بشكل ثابت ومتساوي.استخدمي حركة أمامية تشبه حركة اليرقة (اضغطي على نقطة واحدة، ثم تحركي للأمام قليلًا، وكرري ذلك) للمرور عبر القدم.قومي بتبديل اليدين وكرري ذلك من اليمين إلى اليسار، باستخدام إبهام يدك اليمنى، واستمري حتى تغطي منتصف القوس.طفلك سوف يستجيب بشكل إيجابي للمساتك المحبة، وستشعرين بالروعة لأنك قادرة على مساعدته.إذا كان طفلك لا يزال لديه شهية على الرغم من آلام البطن، فدعيه يأكل كميات صغيرة من الأطعمة البسيطة، مثل الخبز المحمص، والمعكرونة، ودقيق الشوفان، والأرز، وصلصة التفاح. وتجنبي الصلصات، والتوابل، حيث إن الأطعمة الخفيفة أقل تهيجًا للمعدة وأسهل هضمًا من الأطعمة الحارة أو الدهنية. هذه الأطعمة ليست أقل عرضة للتسبب في القيء فحسب، بل إنها تساعد الجهاز الهضمي عند الطفل على العودة إلى وظيفته الطبيعية بسرعة أكبر.إن الزبادي للأطفال فعال في علاج تقلصات البطن الأساسية، وهو غذاء شائع لعلاج الإسهال. وعادةً ما تعيش البكتيريا "النافعة" في أمعاء طفلك وتساعد في عملية الهضم. وإذا كان يعاني من فيروس معوي أو إسهال، فقد يتخلص من البكتيريا النافعة، مما قد يؤدي إلى إطالة مدة الأعراض، لذلك يعتبر تناول الزبادي مع البكتيريا الحية (أو خلطه مع مكمل غذائي على شكل مسحوق مثل Culturelle) يوفر البكتيريا النشطة التي يمكن أن تساعد في إعادة الهضم إلى وضعه الطبيعي.هل يعاني طفلك من آلام في البطن بسبب الإمساك؟ توصل الأطباء إلى أن النظام الغذائي CRAP هو نظام غذائي يحتوي على الألياف التي تعمل على "تخفيف التشنجات" بشكل طبيعي: الكرز والزبيب والمشمش والخوخ المجفف". إذا كان طفلك في سن المدرسة يتناول أقل من خمس حصص من الفاكهة يوميًا، فامنحيه نصف كوب من أي من هذه الفاكهة، ثلاث إلى خمس مرات يوميًا. وبالنسبة للأطفال دون سن الرابعة، من الأفضل هرس هذه الأطعمة لتقليل خطر الاختناق عند الطفل. يجب أن يتناول الأطفال الصغار نصف كوب.يمكن أن تتراوح آلام المعدة عند الأطفال من عدم الراحة الخفيف إلى أعراض أكثر شدة مثل التقلصات أو الغثيان أو القيء أو الإسهال. ورغم أن آلام البطن ليست ممتعة، إلا أن معظمها لا يشكل مشكلة صحية خطيرة. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لألم المعدة عند الأطفال ما يلي:يمكن علاج معظم آلام المعدة اليومية بنجاح باستخدام العلاجات المنزلية. وقد تستدعي مشاكل المعدة الشديدة أو المزمنة استخدام الأدوية، ولكن استشيري دائمًا الطبيب قبل إعطاء طفلك دواءً لألم المعدة. العديد من الأدوية التي يلجأ إليها البالغون عندما يعانون من مشاكل في البطن (مثل ببتو-بيسمول ) ليست آمنة للأطفال وبعضها (مثل الإيبوبروفين) يمكن أن يسبب المزيد من اضطراب البطن.يمكن أن تعمل العلاجات المنزلية على علاج آلام المعدة اليومية، ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري اصطحاب الطفل إلى الطبيب، وتشمل الأسباب التي قد تدفعك إلى الاتصال به بشأن آلام معدة طفلك ما يلي:آلام المعدة التي لا تتحسن بالعلاجات المنزلية أو تزداد سوءًاآلام المعدة متوسطة أو شديدة (تمنع طفلك من القيام بالأنشطة الطبيعية، مثل الحركةألم شديد في الجانب الأيمن السفلي من البطن (قد يشير إلى التهاب الزائدة الدودية)آلام المعدة بعد أي إصابة أو حادثآلام في المعدة مصحوبة بأعراض أخرى مثل علامات الجفاف والحمى والقيء والإسهال وبراز دموي والتعب وحموضة المعدة وصعوبة البلع أو صعوبة التنفس*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص