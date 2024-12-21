شكرا لقرائتكم خبر عن نادى 6 كتوبر يكرم اليوم رؤساء الاتحادات الرياضية بعد نجاحهم فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اليوم السبت نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، حفل تكريم لجميع رؤساء الاتحادات الرياضية بعد نجاحهم في الانتخابات التي انتهت 14 ديسمبر الحالي، بحضور كافة رؤساء الاتحادات.

وأسدل الستار على الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضية لـ 59 اتحادا مصريا "29 اتحادا أولمبيا و30 اتحادا غير أولمبي"، والتي أقيمت من أجل اختيار مجالس إدارات جديدة للدورة الانتخابية التى تستمر حتى عام 2028.

وقد تم الانتهاء من الجمعيات العمومية لجميع الاتحادات الـ 29 الأولمبية، بينما انتهت انتخابات ثلاث اتحادات غير أولمبية فقط من إجمالي 30 اتحاد وهم: "الكاراتيه، الشطرنج، والووشو كونغ فو".



يأتي أبرز رؤساء الاتحادات الرياضية كالتالي:

ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة.

إسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية.

حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى.

عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة.

أشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكي.

محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو.

عمر هشام طلعت رئيس اتحاد الجولف.

هادية حسني رئيسة اتحاد الريشة الطائرة.

شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف.

أحمد كامل رئيس اتحاد الكانوي والكياك.

مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة.

سعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة.

آمنة الطرابلسي رئيسة اتحاد الاسكواش.

طارق الحسيني رئيس اتحاد السلاح.

أيمن علي رئيس اتحاد الدراجات.

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

هاني حسين رئيس اتحاد القوس والسهم.

أحمد حبش رئيس اتحاد الشراع.

خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد.

أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة.

حازم حسني رئيس اتحاد الرماية.

إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال.

محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو.

أحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون.

إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس الأرضي.

ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث.

حسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي.

محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه.

شريف مصطفى رئيس اتحاد الووشو كونغ فو.

مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج.