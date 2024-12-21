شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم السبت هو أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام.

وقال عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس: “نهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي. اليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة”.

وأضاف: “اليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام.. اليوم يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية) ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يوماً، علما أن المسافة بين الشمس والأرض اليوم تبلغ 147,172,000 كم تقريباً”.

وتابع: “في كل المواقع الكائنة شمال خط الاستواء يعتبر نهار هذه الأيام هو الأقصر خلال السنة.. في مثل هذا اليوم من عام 1993م سجلت درجة الحرارة الكبرى (الظهر) بالرياض 8 درجات فقط”.