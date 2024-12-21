هتكمل مسيرتي.. هكذا احتفلت رضوى الشربيني بميلاد ابنتها تمارا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بيوم ميلاد ابنتها الصغيرة تمارا، وقامت بنشر مجموعة من الصور التي جمعتهما عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

رضوى الشربيني تحتفل بميلاد ابنتها

كتبتتعليقاً على الصور عبرت من خلاله عن حبها لابنتها قالت فيه: "النهارده عيد ميلاد اللي هتكمل المسيرة من بعدي، أشقى وألذ وأحنفي الدنيا كلها، كل سنة وأنتِ طيبة وسعيدة وحلوة يا روح قلبي.. ويارب تبطلي دماغك الناشفة علشان أنا تعبت معاكي".

وقد تفاعل الجمهور مع الصور وهنأوا ابنتها بيوم ميلادها وتمنوا لها حياة سعيدة مليئة بالنجاح، وأكد بعضهم أنها تشبه والدتها بشكلٍ كبير.

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إنهاء تعاقد رضوى الشربيني

أعلنتخبر إنهاء تعاقدها مع CBC سفرة من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيه: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".

وأنهت منشورها برسالة وجهتها للجمهور قالت فيها: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".

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يُذكر أن رضوى الشربيني بدأت مشوارها الإعلامي مع برنامج"هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، وقدمت من خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح متخصصين وأحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، بالإضافة لاستضافة عدد من المشاهير لعل أبرزهم سمية الخشاب، ويذاع في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة CBC سفرة، ويعتبر الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.

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