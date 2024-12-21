شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل يمنح يحيى الفخرانى ونادية الجندى ومجدى يعقوب جائزة إنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر

منح مهرجان الأفضل فى دورته العاشرة النجم الكبير يحيى الفخراني جائزة إنجاز العمر، وخلال كلمته قال الفخراني: سعيدة بإهداء هذه الدورة لاسم الفنان الراحل نييل الحلفاوي، فأنا وهو بيننا صداقة على مدار 51 عاما كان أقرب الأصدقاء، فلو اختصرته في جملة مفيدة سأقول هو أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، رحمة الله عليه".

كما منح المهرجان أيضاً الجائزة لكل من النجمة نادية الجندي، والبروفيسور مجدي يعقوب، والإعلامي محمود سعد، والإعلامية سناء البيسي، والفنانة فريدة فهمي، والفنانة سميرة أحمد.

مهرجان "الأفضل" يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل.. لمن يستحق".

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان، كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولا خرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو وحسام غالى وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.



احمد السقا والعوضى



احمد السقا



احمد-العوضى



احمد-شوبير



السقا والعوضى



السقا وايهاب توفيق



العوضى والسقا



ايمان العاصى وابنتها



تكريم سميرة احمد



تكريم طارق نور



تكريم مجدى يعقوب



تكريم محمود سعد



تكريم نادية الجندى



تكريم يحيي الفخرانى



حفل الافضل



حماده هلال



محمود قابيل



ميمى جمال