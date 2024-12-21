شكرا لقرائتكم خبر عن "عصا موسى" و"1992" يستحوذان على جوائز مهرجان فنون الأداء فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة، برئاسة شرفية للمخرج أحمد البوهي، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، بمسرح السامر، وشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين فى دورة هذا العام.

وشهد الحفل الذي تولى إخراجه المخرج أسامة فوزي، وقدمته الفنانة زينب غريب، عرضًا مميزًا لفرقة "عوالم خفية"، تحت قيادة مصممة الاستعراضات شيرين حجازي، وتم خلال الحفل تقديم تكريمات خاصة لمدربي الورش، إلى جانب رؤساء لجان المهرجان.

وأعلنت الدكتورة ولاء محمد مسئول اللجنة الفنية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، أسماء الحاصلين على جوائز التميز، وجاءت كالتالي:

- عاصم ترك في التمثيل عن (شخصية ريان) عرض "عصا موسي".

- ⁠الطفل أنس عماد في التمثيل عن (شخصية ريان الطفل) عرض "عصا موسى".

- ⁠منة توفيق في التمثيل عن (شخصية آيات) عرض 1992.

- ⁠عبد الله رفعت في التمثيل عن (شخصية صابر) عرض 1992.

- ⁠صفا الهلالي في الغناء والعزف في عرضي (عصا موسى - السيرة الفرعونية).

فيما جاءت الجوائز كالتالي:

- جائزة أفضل ديكور مناصفة بين عرضي (1992 لـ محمد شاكر - عصا موسي لـ شروق سيد).

- ⁠جائزة أفضل ممثلة دور ثاني (منة الجارحي) عن عرض عصا موسى وعرض 1992.

- ⁠جائزة أفضل ممثلة دور أول (هنا أمين) عن عرض 1992.

- ⁠جائزة أفضل ممثل دور ثاني (مؤمن سيدون) عن عرض عصا موسى.

- ⁠جائزة أفضل ممثل دور أول (محمد المغازي) عن عرض عصا موسى.

- جائزة⁠ أفضل مخرج (محمد شاكر) عرض 1992.

-⁠ جائزة أفضل عرض مناصفة بين عرضي (عصا موسى - 1992).



مهرجان فنون الأدا



مهرجان فنون الأداء

يقام مهرجان فنون الأداء برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة شرفية للمخرج والكاتب أحمد البوهي، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن على، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد على.