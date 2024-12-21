شكرا لقرائتكم خبر عن كامل العدد+1 أفضل مسلسل كوميدى وخالد النبوى أحسن ممثل سينما بمهرجان الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسلسل " كامل العدد+1" على أفضل مسلسل كوميدي لعام 2024، وذلك بالدورة العاشرة من مهرجان الأفضل، كما حصل المخرج خالد الحلفاوي على جائزة أفضل مخرج، وحصلت ميمي جمال على أفضل ممثلة كوميدية، ويسر طاهر ورنا أبو الريش على أفضل سيناريو عن نفس المسلسل.

وحصل النجم أحمد العوضي على أفضل ممثل دراما عن مسلسل " حق عرب"، كما حصلت الفنانة دينا فؤاد على أفضل ممثلة عن نفس المسلسل، كما حصلت الفنانة مي عمر على أفضل ممثلة بطولة عن مسلسل نعمة الأفوكادو، كما حصلت الفنانة انتصار على أفضل ممثلة بطولة عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وحصلت ليلى زاهر على جائزة التفوق في التمثيل عن نفس المسلسل، كما حصلت الكاتبة سمر طاهر على جائزة التفوق فى السيناريو عن نفس المسلسل.

وحصلت نهى عابدين على أفضل ممثلة بطولة خاصة دراما عن مسلسل العتاولة، كما حصلت هبة مجدي على جائزة التفوق في التمثيل بدراما رمضان، ومن خارج دراما رمضان حصلت الفنانة إيمان العاصي على أفضل ممثلة، وحصل الفنان محمد القس على أفضل ممثل بطولة خاصة وذلك عن مسلسل برغم القانون، كما حصل على جائزة التفوق في التمثيل الفنان طه دسوقي عن مسلسل حالة خاصة، كما حصل إسلام إبراهيم على جائزة التفوق في التمثيل الكوميدي، وحصلت الفنانة نرمين الفقي على جائزة التميز الإبداعي لعام 2024.

أما جوائز الدراما العربية فقد حصل على أفضل دراما عربية مسلسل" ع أمل"، وحصلت على أفضل ممثلة دراما عربية الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، وحصل على أفضل ممثل دراما عربية شاب فايز بن جريس.

وحصل الحريفة على أفضل فيلم سينمائي، أفضل ممثل شاب حصل عليها الفنان نور النبوي، وحصل على أفضل ممثل كذلك الفنان أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي، وحصل إياد صالح على أفضل سيناريست سينما لعام 2024، وحصل على أفضل ممثل سينما لعام 2024 محمد ممدوح تايسون، وحصل على نجم العام الفنان هشام ماجد، وحصل النجم خالد النبوي على أفضل ممثل سينما عن فيلم أهل الكهف، كما حصل كابتن أحمد شوبير على أفضل إعلامي رياضي.

احمد السقا والعوضى



احمد السقا



احمد-العوضى



احمد-شوبير



السقا والعوضى



السقا وايهاب توفيق



العوضى والسقا



ايمان العاصى وابنتها



تكريم سميرة احمد



تكريم طارق نور



تكريم مجدى يعقوب



تكريم محمود سعد



تكريم نادية الجندى



تكريم يحيي الفخرانى



حفل الافضل



حماده هلال



محمود قابيل



ميمى جمال