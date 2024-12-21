شكرا لقرائتكم خبر عن الحشاشين يحصد جائزة أفضل دراما فى 2024 وكريم عبد العزيز أحسن ممثل بمهرجان الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسلسل الحشاشين على أفضل دراما لعام 2024، بالدورة العاشرة من مهرجان الأفضل، كما حصل النجم كريم عبد العزيز على أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن نفس المسلسل، وحصل الكاتب عبد الرحيم كمال على أفضل سيناريو عن نفس المسلسل.

وقال النجم كريم عبد العزيز خلال فيديو مسجل أذيع خلال الحفل: "مسلسل الحشاشين من أكثر الأعمال التي بذلنا فيها مجهودا كبيرا، لذلك بشعر بسعادة كبيرة عندما أجد الناس سعيدة بهذا المسلسل، فما بالك إذا حصلت على جائزة من الجمهور، وأنا أهدى الجائزة للمنتجين الأربعة الذين تركونا رحمة الله عليهم".

مهرجان "الأفضل" يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان، كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولا خرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو وحسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.



احمد السقا والعوضى



احمد السقا



احمد-العوضى



احمد-شوبير



السقا والعوضى



السقا وايهاب توفيق



العوضى والسقا



ايمان العاصى وابنتها



تكريم سميرة احمد



تكريم طارق نور



تكريم مجدى يعقوب



تكريم محمود سعد



تكريم نادية الجندى



تكريم يحيي الفخرانى



حفل الافضل



حماده هلال



محمود قابيل



ميمى جمال