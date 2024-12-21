شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفى بمئوية شكرى سرحان فى دورته الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال الدورة الـ14، بمئوية الفنان شكرى سرحان الذى قدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

شكرى سرحان استطاع أن يعبر بصدق ونجاح عن الشخصيات التى قام بأدائها فى السينما، ومن أهم أدواره دور "أبو العلا" فى فيلم "الزوجة الثانية".

اسمه الحقيقى محمد شكرى الحسينى سرحان، وولد فى قرية الغار بمحافظة الشرقية فى 13 مارس عام 1925 وهو الاخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامى سرحان.



شكري سرحان

انتقل فى شبابه إلى حى الحلمية بالقاهرة، وتخرج من المعهد العالى للتمثيل عام 1947 وهى نفس الدفعة التى تخرج فيها الفنان عمر الحريرى، وحاول فى بداية مشواره الارتباط بالفنانة سميحة أيوب لكن عائلتها رفضت.

ظهر لأول مرة على شاشة السينما عام 1945 فى فيلم "جنة ونار" ثم عام 1948 فى فيلم "نادية"وفى عام 1949 رشحه المخرج "حسين فوزى" للاشتراك مع الفنانة نعيمة عاكف" فى فيلم "لهاليبو".

الانطلاقة الحقيقية فى مشواره الفنى جاءت بعد أن اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين للمشاركة فى فيلم "ابن النيل" عام1951 بلغ رصيده الفنى نحو 150 فيلم من أبرزها: "شباب امرأة، والطريق المسدود، والزوجة الثانية، ورد قلبى، وأنا حرة، والمرأة المجهولة، واللص والكلاب".

نال خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة "أفضل ممثل" عن أفلام مثل: "شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، ليلة القبض على فاطمة، قيس وليلى".

حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل عبد الناصر عن دوره فى فيلم "رد قلبى" عام 1957، بالإضافة إلى تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن مجمل مشواره فى سياق مئوية السينما المصرية.



شكرى سرحان

وتشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوى والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس.

كما تم إهداء الدورة الـ 14، لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

ويعرض في الدورة الـ 14 من المهرجان 60 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة و مشاركة 35 دولة.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال و المخرج إبراهيم شداد من السودان و المخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، و الممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب و الناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.



شكرى سرحان

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، و أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق و مني الصبان و هشام جمال".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

