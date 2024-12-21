شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأفضل يمنح طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة جائزة إنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان الأفضل فى دورته العاشرة جائزة إنجاز العمر لرائد الإعلام العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور، وتسلم الجائزة أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة القاهرة والناس.

وخلال فيديو مسجل قال نور: "شكرا لكم جميعا، فأنا لم أتخيل أبداً أنني سأحصل على مثل هذه الجائزة، خاصة أن المهنة التي أمارسها طول حياتي لم تكن معروفة، فجائزة إنجاز العمر جعلتني أفتح صندوق الذكريات وأتذكر بداياتي في العمل عندما كان عمري 26 عاما، فكانت خفة دم وخيال بائع لب قابلته في إشارة سببا فيما وصلت له".

وكان عدد كبير من النجوم حرصوا على حضور الدورة العاشرة منهم النجم أحمد السقا، النجم أحمد العوضي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان حمادة هلال الفنان نور النبوي ، الإعلامي شريف عامر، الفنان مدحت صالح، كابتن أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الكاتب عبد الرحيم كمال، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميمي جمال، الفنان إيهاب توفيق، الفنان إسلام إبراهيم، رباب محمد صلاح شقيقة نجم الكرة محمد صلاح، والفنانة هبة مجدي.

مهرجان "الأفضل" يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاما، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميين سوزان حسن، ورولا خرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو و حسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.



احمد السقا والعوضى



احمد السقا



احمد-العوضى



احمد-شوبير



السقا والعوضى



السقا وايهاب توفيق



العوضى والسقا



ايمان العاصى وابنتها



تكريم سميرة احمد



تكريم طارق نور



تكريم مجدى يعقوب



تكريم محمود سعد



تكريم نادية الجندى



تكريم يحيي الفخرانى



حفل الافضل



حماده هلال



محمود قابيل



ميمى جمال