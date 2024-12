تكريم تيلدا سوينتون بالدب الذهبي الفخري في مهرجان برلين السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - مسيرة فنية طويلة وناجحة خاضتها الفنانة البريطانية تيلدا سوينتون، جسدت من خلالها شخصيات غريبة وغامضة. وكانت لهذه الشخصيات الفضل لسوينتون للحصول على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأوسكار، جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام، بالإضافة إلى ترشيحات لثلاث جوائز غولدن غلوب. ومؤخراً، تم الإعلان عن تكريم النجمة لإنجازها الفني من خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي.

تيلدا سوينتون وجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

View this post on Instagram A post shared by Berlinale (@berlinale)

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 75- الذي ستنطلق فعالياته في فبراير 13 فبراير، وحتى 23 فبراير- أنه سيتم تكريم الممثلة تيلدا سوينتون بجائزة الدب الذهبي الفخرية عن إنجازاتها طوال حياتها. وسيتم تقديم الجائزة في حفل افتتاح المهرجان في 13 فبراير 2025.

قالت تريشيا تاتل مديرة مهرجان برلين السينمائي: "إن مجموعة أعمال تيلدا سوينتون مذهلة. إنها تجلب الكثير من الإنسانية والرحمة والذكاء والفكاهة والأسلوب، وتوسع أفكارنا عن العالم من خلال عملها. تيلدا هي واحدة من رموز صناعة الأفلام الحديثة لدينا، وكانت أيضًا جزءًا من عائلة برلين السينمائي لفترة طويلة. يسعدنا أن نتمكن من منحها جائزة الدب الذهبي الفخرية".

وعن تكريمها بهذه الجائزة، قالت سوينتون: "مهرجان برلين السينمائي هو أول مهرجان سينمائي ذهبت إليه على الإطلاق، في عام 1986 مع ديريك جارمان وأول فيلم صنعته، وهو فيلم كارافاجيو. لقد كان بمثابة بوابة إلى العالم الذي صنعت فيه عمل حياتي- عالم صناعة الأفلام الدولية- ولم أنس أبدًا الدَين الذي أُدين به له. إن تكريمي بهذه الطريقة من قبل هذا المهرجان على وجه الخصوص مؤثر للغاية بالنسبة لي: سيكون من دواعي سروري وامتيازي أن أحتفل، مرة أخرى في فبراير المقبل، بالأرض التي تشكل هذا التجمع الرائع والموثوق به."

علاقة تيلدا سوينتون بمهرجان برلين السينمائي

تربط تيلدا سوينتون بمهرجان برلين علاقة قوية، فهي لديها حضور قوي للمهرجان لعقود من الزمن، وشاركت بالمهرجان ببطولة 26 فيلماً عُرضوا بمختلف أقسامه على مدار سنوات. ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها فيلم كارافاجيو للمخرج ديريك جارمان، والذي فاز بجائزة الدب الفضي عام 1986، وفيلم جراند بودابست هوتيل للمخرج ويس أندرسون، الذي افتتح المهرجان عام 2014، وفيلم Hail, Cesar! للمخرجين الأخوين كوهين في افتتاح المهرجان السينمائي عام 2016. كما شغلت سوينتون منصب رئيسة لجنة تحكيم مسابقة برلين السينمائية عام 2009.

نبذة عن مشوار تيلدا سوينتون السينمائي

بدأت تيلدا سوينتون مسيرتها السينمائية عام 1985 مع ديريك جارمان وظهرت في جميع أفلامه، بما في ذلك فيلم The Last of England عام 1987، فيلم War Requiem عام 1989، فيلم Edward II عام 1991، والذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفيلم Wittgenstein عام 1993 قبل وفاته. اكتسبت شهرة دولية أوسع في عام 1992 بتصويرها لأورلاندو، ومنذ ذلك الحين، طورت علاقات مستمرة مع العديد من المخرجين المشهورين، حيث ظهرت في فيلم Michael Clayton عام 2007 للمخرج توني جيلروي، والذي فازت به بجائزة البافتا وجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة.

مؤخراً، ظهرت تيلدا في فيلم Asteroid City عام 2023 للمخرج ويس أندرسون، فيلم The Killer عام 2023 لديفيد فينشر، فيلمي The End عام 2024، وThe Room Next Door عام 2024، وقد انتهت للتو من تصوير فيلم The Ballad of a Small Player.

ومن بين إنجازاتها الأخرى، حصلت سوينتون على زمالة معهد الفيلم البريطاني وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن عمل حياتها في عام 2020.

تيلدا سوينتون وموسم جوائز 2025

تستعد تيلدا سوينتون للخوض في موسم جوائز 2025 بفيلم The Room Next Door، للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، وهو أول فيلم روائي طويل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني، والذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب جوليان مور. وقد حصلت سوينتون بدورها في الفيلم على ترشيح لجائزة غولدن غلوب وجائزة جويا الإسبانية لأفضل ممثلة عن أدائها.

للمزيد من الأخبار: مهرجان برلين السينمائي يكرم مارتن سكورسيزي بجائزة الدب ...

تصميم شعار مهرجان برلين السينمائي الدولي 2025

View this post on Instagram A post shared by Berlinale (@berlinale)

إلى جانب الملصق الكلاسيكي لشعار المهرجان، توجد لأول مرة، صورة متحركة رئيسية في مركز التصميم. وهذا يعكس التحول الإعلامي نحو القنوات الرقمية وأهمية الرسوم المتحركة في التواصل. وقد ابتكرت مصممة الجرافيك في برلين كلوديا شرامكي التصميم الرئيسي للمهرجان. ستكون الصورة المتحركة الرئيسية والملصق مرئيين في المدينة اعتبارًا من نهاية شهر يناير.

يمكنكِ التعرف إلى القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي

فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي الـ 75

View this post on Instagram A post shared by Berlinale (@berlinale)

ستُفتتح الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي بالفيلم الروائي الطويل Das Licht (The Light)، للمخرج توم تيكوير يوم 13 فبراير 2025.

تدور قصة الفيلم حول إظهار الحياة اليومية لعائلة ألمانية من الطبقة المتوسطة في عالم يدور بسرعة وأصبح غير مستقر، من خلال عائلة تيم (لارس إيدينجر) وميلينا (نيكوليت كريبتز) وتوأمهما فريدا (إلكي بيسندورفر) وجون (جوليوس جوز) وابن ميلينا ديو (إلياس إلدريدج) التي تعيش حياة هادئة، تدخل مدبرة منزل حياتهم، تضع هذه المرأة الغامضة العائلة في اختبار غير متوقع وتسلط الضوء على مشاعر كانت مخفية منذ فترة طويلة. وفي هذه العملية، تسعى إلى تنفيذ خطة خاصة بها ستغير حياة العائلة بشكلٍ جذري.

يشارك في بطولة الفيلم النجم الألماني المشهور دوليًا لارس إيدينغر، الممثلة والمخرجة الشهيرة نيكوليت كريبتز.

قد ترغبين في معرفة مهرجان برلين السينمائي الدولي يُعلن عن فيلم افتتاح الدورة القادمة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».