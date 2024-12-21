أفضل سيروم للوجه هذا الموسم.. سر التوهج لبشرتك قبل موسم الاحتفالات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - مع اقتراب موسم الاحتفالات، يصبح من الضروري أن تمنحي بشرتك العناية المثلى لتظهري بأجمل إطلالة متألقة ومشرقة، سيروم الوجه هو الحل الأمثل لتحقيق هذا التوهج، حيث إنه يحتوي على تركيبات مركزة من المكونات النشطة التي تعزز ترطيب البشرة، وتحارب علامات التقدم في السن، وتعيد إلى البشرة نضارتها وحيويتها، هذا الموسم تقدم أهم الماركات العالمية أفضل أنواع سيروم الوجه التي تجمع بين الفعالية والابتكار، لتمنحك نتائج ملحوظة في وقت قياسي، سواء كنتِ تبحثين عن ترطيب عميق، مقاوم لعلامات الشيخوخة، أو بشرة أكثر إشراقة، هذه السيرومات هي استثمارك الأمثل لتبدي بأفضل حال في موسم الاحتفالات القادم.

سيروم Jet Lag Deep Hydration من سامر فرايديز Summer Fridays

سيروم Jet Lag Deep Hydration من سامر فرايديز Summer Fridays

تشتهر سامر فرايديز Summer Fridays بإنتاج منتجات العناية بالبشرة التي تعطي إحساساً وكأنها رفيقة رائعة للبشرة الحساسة، هذا السيروم على وجه الخصوص يتميز بتركيبة هلامية تمتص بسرعة، يحتوي على مكونات مرطبة مثل السكوالين، الجلسرين، وحمض الهيالورونيك، يتناسب بشكل رائع تحت باقي منتجات العناية بالبشرة والمكياج، قوامه الخفيف يجعله مثالياً في مختلف الأوقات، كما أن العبوة تأتي بنظام مضخة، مما يعني أنك لن تقلقي بشأن استخدام قطارة.

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سيروم Hyalu B5 Hyaluronic Acid Anti-Ageing من لاروش-بوزيه La Roche-Posay

سيروم Hyalu B5 Hyaluronic Acid Anti-Ageing من لاروش-بوزيه La Roche-Posay

تُعتبر لاروش-بوزيه La Roche-Posay علامة تجارية فرنسية معروفة يتم توصيتها من قبل أطباء الجلدية، بفضل قدرتها على إنتاج منتجات تؤدي وظيفتها دون تحسس البشرة، تم صياغة سيروم الوجه هذا في البداية كجزء من مجموعة مضادة للتجاعيد، حيث يعدك بأنه يساعد في امتلاء الخطوط الدقيقة، بينما يروي البشرة الحساسة بترطيب عميق، المكونات الرئيسية الثلاثة في هذه التركيبة التي تستهدف البشرة الجافة هي حمض الهيالورونيك، الجلسرين، وفيتامين، B5 يعمل حمض الهيالورونيك على ملء البشرة، بينما يساعد فيتامين B5 البشرة في امتصاص الرطوبة من الهواء للحفاظ على الترطيب، والجلسرين هو مكون مثالي يساعد في ترطيب البشرة.

سيروم Skin Renewal من غرون ألكيميست Grown Alchemist

سيروم Skin Renewal من غرون ألكيميست Grown Alchemist

تعتبر العلامة التجارية الأسترالية غرون ألكيميست Grown Alchemist المفضلة بفضل تركيباتها الفعّالة وعبواتها البسيطة، هذا السيروم الهلامي الخفيف مصمم لمساعدة البشرة على التجدد وحمايتها، تحتوي التركيبة على مكونات مضادة للأكسدة مثل النياسيناميد، الأشواغاندا، والإكيناسيا، كما تشمل الجلسرين وحمض الهيالورونيك للمساعدة في استعادة الترطيب في البشرة وزيادة مستويات الرطوبة.

سيروم The Serumمن أوغستينوس بدر Augustinus Bader

سيروم The Serumمن أوغستينوس بدر Augustinus Bader

هذا السيروم من أوغستينوس بدر Augustinus Bader يمنح أفضل بشرة لامعة في الحياة، وفي وقت قياسي، تم صياغته باستخدام TFC8 المملوك للعلامة التجارية، وهو مزيج من الأحماض الأمينية، الفيتامينات والجزيئات الموجودة طبيعياً في البشرة والتي ابتكرها Bader نفسه كحل لشفاء بشرة الأشخاص الذين تعرضوا لحروق شديدة، بالنسبة للسيروم نفسه، فهو يحارب جفاف البشرة باستخدام الهيالورونات الصوديوم، ويزعم أنه يقاوم المؤثرات البيئية بفضل احتوائه على فيتامين سي.

سيروم Hyaluronic Acid 2% + B5 من ذا أوردينيري The Ordinary

سيروم Hyaluronic Acid 2% + B5 من ذا أوردينيري The Ordinary

قامت ذا أوردينيري The Ordinary بإعادة صياغة سيروم المفضل حمض الهيالورونيك لدى الجمهور، ليس لأنه كان هناك مشكلة في النسخة الأصلية، ولكن لأن العلامة التجارية كانت تعتقد أنه يمكن تحسينه أكثر، الفروقات الرئيسية بين هذه التركيبة الجديدة والتركيبة القديمة هي أنها تحتوي الآن على خمسة أنواع من حمض الهيالورونيك، والسيراميدات، وفيتامين B5، يعزز هذا السيروم الترطيب ويملأ البشرة، بالإضافة إلى مساعدته في تقوية حاجز الرطوبة للبشرة.