الامارات | العاصمة الإماراتية تستضيف النسخة الثانية من موسم أبوظبي للكوميديا في عام 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد العاصمة الإماراتية لاستضافة النسخة الثانية من موسم أبوظبي للكوميديا، وذلك على مدار شهر يجمع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا حول العالم على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بين 26 أبريل و12 يوليو 2025.

ويقدم موسم أبوظبي للكوميديا في نسخته لعام 2025 مجموعة أكثر تنوعاً من العروض الكوميدية، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في مايو الماضي. ويأتي الموسم الجديد بالشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وبتنظيم من «لايف نيشن» الشرق الأوسط وBlublood Entertainment وGME Events. ويستقطب موسم أبوظبي للكوميديا 2025 نخبة من النجوم العالميين في عالم الكوميديا على مسرح واحد ومنهم:

تريفور نواه

قدّم تريفور نواه عرضاً ناجحاً بأبوظبي في فبراير الماضي بيعت جميع تذاكره، وقد أذهل الجمهور بتعليقاته الكوميدية الذكية وأدائه المميز. ويتمتع نواه بمواهب عديدة، تتضمن عمله ممثلاً وكوميدياً وكاتباً ومنتجاً ومعلقاً سياسياً ومضيفاً سابقاً لبرنامج «ذا ديلي شو». ويعود نواه إلى أبوظبي في 26 أبريل (الاتحاد أرينا) بعد النجاح السابق لعرضه في العاصمة الإماراتية، ليشارك في موسم أبوظبي للكوميديا.

كيفن هارت

بعد زيارات متعددة للنجم والكوميدي العالمي لدولة الإمارات، يعود كيفن هارت إلى أبوظبي (الاتحاد أرينا 2 مايو) بعرض لا يمكن تفويته من الكوميديا الارتجالية والدعابة الفريدة. وهارت المرشح لجائزتي «إيمي» و«غرامي»، بدأ مسيرته المهنية في نادٍ كوميدي محلي في الولايات المتحدة، وتحوّل لاحقاً إلى أحد أعمدة شباك التذاكر في هوليوود بأسلوبه الفكاهي العبقري، مع احتفاله بإطلاق 11 فيلماً احتلت المرتبة الأولى عند عرضها.

غابرييال إغليسياس (فلافي)

يعتبر غابرييال إغليسياس (فلافي) واحداً من أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية في العالم، وسيقدم عرضاً (في الاتحاد أرينا 3 مايو)، وحقق «فلافي» نحو مليار مشاهدة على «يوتيوب» وأكثر من 25 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2018، تم اختياره إلى جانب أساطير الكوميديا جيري ساينفيلد وكريس روك ضمن قائمة «أفضل 40 شخصية كوميدية» التي أصدرتها هوليوود ريبورتر.

مايكل ماكنتاير

يستعد نجم الكوميديا مايكل ماكنتاير في موسم أبوظبي للكوميديا 2025 لإبهار الجمهور بسحره الفريد (في الاتحاد أرينا 10 مايو). ويشتهر ماكنتاير بتحطيمه الأرقام القياسية، حيث قدّم 33 عرضاً تم بيع جميع تذاكرها في ﺳﺎﺣﺔ «O2 Arena» بلندن. كما حصد إعجاباً عالمياً واسعاً من خلال أعماله التلفزيونية الحائزة جوائز مثل «بيج شو» و«ذا ويل»، فضلاً عن جولاته العالمية التي باعت أكثر من أربعة ملايين تذكرة.

جو كوي

يمتاز جو كوي (الذي سيقدم عرضه في الاتحاد أرينا 29 مايو) بمسيرة فنية حافلة انطلقت من بداية متواضعة بتقديم العروض في أحد مقاهي لاس فيغاس، ليغدو اليوم أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية والأكثر مبيعاً على شباك التذاكر في العديد من الوجهات والمسارح العالمية. حطم كوي الرقم القياسي في عام 2017 لبيع أكبر عدد من التذاكر لفنان واحد بنحو 23000 تذكرة.

جاد المالح

يضيف الممثل والكوميدي المغربي - الكندي جاد المالح، الذي يُعد واحداً من أكثر الشخصيات فكاهة في فرنسا، لمسته الساحرة إلى قائمة المشاركين في موسم أبوظبي للكوميديا 2025 (في الاتحاد أرينا 30 مايو). واشتهر المالح بأدواره البارزة في أفلام مثل Midnight in Paris وسلسلته الشهيرة على نتفليكس Huge in France، حيث أبدع في أسر الجماهير حول العالم بروح دعابته الفريدة وأسلوبه القصصي المميز.

بيل بور

يعد بيل بور من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية، (يقدّم عرضه في الاتحاد أرينا 12 يوليو) وهو ممثل وكاتب أميركي يشتهر بروحه الفكاهية الحادة، وأسلوبه الجريء، وتناوله الصريح للعلاقات والقضايا الاجتماعية، حيث قدّم أدواراً أيقونية في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ويمتاز بور بأسلوب كوميدي فريد يجمع بين السخرية الذاتية والنقد الاجتماعي، ما أكسبه قاعدة جماهيرية كبيرة.

وكانت النسخة الأولى من موسم أبوظبي للكوميديا 2024 قد شهدت نجاحاً استثنائياً، حيث استقطب أكثر من 40 ألف شخص ليعزز مكانته واحداً من أبرز الأحداث الترفيهية في تقويم المنطقة.