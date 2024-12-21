شكرا لقرائتكم خبر عن درجات حرارة صفرية.. موجة البرد القارسة تضرب رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الكتل الهوائية الباردة

مركز الأرصاد

الدمام - شريف احمد - أدت موجة البرد القارسة التي تشهدها محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام، إلى انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي.وتسبب هذا الانخفاض بتشكل طبقات من الصقيع فوق أوراق الأشجار والمزروعات في الحدائق العامة، مما أضفى مظهرًا شتويًا باردًا على أرجاء المنطقة.وظهرت مشاهد تراكم بلورات الصقيع فوق النباتات، في ظاهرة تعكس برودة الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة.ويُعد الصقيع من الظواهر الجوية المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي أو أقل، إذ يتحول الماء إلى بلورات ثلجية نتيجة البرودة الشديدة.ويفسر المتخصصون أن تشكل الصقيع يعتمد على عوامل عدة منها: طبوغرافية الأرض، وارتفاع المنطقة عن سطح البحر، وخصائص التربة، وكثافة الغطاء النباتي، فضلاً عن تأثير الكتل الهوائية الباردة.بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة الحدود الشمالية ستتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ غدًا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر إلى 4 درجات تحت الصفر، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.