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الامارات | سعودي وجزائرية يتأهلان في «أمير الشعراء»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الشاعر حسين علي آل عمار من المملكة العربية ، والشاعرة نجوى عبيدات من الجزائر، إلى المرحلة الثانية من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الحادي عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

وتنافس في الحلقة التي أقيمت أمس أربعة شعراء هم: أحمد إمام من مصر، وحسين علي آل عمار من السعودية، والـمختار عبدالله صلاحي من موريتانيا، ونجوى عبيدات من الجزائر.

واستضافت الحلقة المباشرة الثالثة الفنانين أحمد الزميلي ومحمد بشار اللذين قدما لوحة موسيقية تغنيا فيها بأبيات متنوعة من الشعر العربي في حقبه المختلفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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