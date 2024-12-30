بحضور نجومه.. إقامة العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مصر

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أُقيم بالأمس العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في سينما فوكس مول مصر، وذلك بحضور نجوم الفيلم الفنانين عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني والمخرج خالد منصور والسيناريست محمدالحسيني، كما حضر نجوم عدة لمساندة أبطال الفيلم منهم أحمد مالك و سارة عبدالرحمن وغيرهم مع تواجد كبير لرجال الصحافة والإعلام، الفيلم سيبدأ عرضه يوم 1 يناير بدور العرض المصرية و9 يناير بمنطقة الخليج.
وأضاف خالد منصور إن البداية دوماً تتسم بالصعوبة، وكانت مغامرة من أجل العثور على منتج يؤمن بالمشروع ويقرر دعمه بدون معرفة مسبقة بكيفية ظهوره.
وأكد أن صناعة الأفلام الروائية الطويلة تختلف تماماً عن الأفلام القصيرة من حيث الحجم والإنتاج والإيقاع.
وأضاف عصام إن رامبو فيلم شعبي استطاعوا به كسر حاجز أفلام المهرجانات فهو يصلح للاثنين، وهو سعيد بكل الترحاب الذي لاقاه الفيلم في كل المهرجانات العالمية والآن متحمس لردود أفعال الجمهور في السينمات في مصر.
يمكنك قراءة: بعد مشاركته في فينيسيا.. تفاصيل رحلة فيلم البحث عن رامبو في المهرجانات السينمائية
وأضاف حفظي أن الفيلم ليس فنياً فقط بل إنساني أيضاً، فبطل الفيلم حارس أمن يتبنى كلباً، رغم ذلك فإن الفيلم يناقش موضوعاً اجتماعياً، من خلال نظرته للإنسان والحيوان.
وأضافت رشا أنها آمنت بالفيلم وفكرته، وعملت على الفيلم ليس فقط كمنتجة، ولكن أيضاً عملت على تأمين ميزانية لتمويله وشاركت في رحلة البحث عن معامل لتطوير السيناريو.
وأضافت أن شخصية "أسماء" التي تلعبها خلال الفيلم مؤثرة جداً خلال الأحداث، فهي ذات طبيعة متوسطة، وهي كركين لم تقدم هذا النمط من قبل، فالشخصية تتميز بشيء من الحساسية ولكنها معتمدة على نفسها في الوقت نفسه.
وأضافت سماء أنها استمتعت جداً بالكواليس، فالصعوبة فقط كانت في التصوير في البرد غير ذلك، فخالد منصور مخرج متميز وواعد وذكي ويهتم بكافة التفاصيل.
وأضاف بهاء إنه متحمس وقلق من عرض الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية فهذا هو الامتحان الحقيقي في مواجهة الجمهور المصري على الرغم من عرضه في عدة مهرجانات عالمية والترخاب الذي لاقاه إلا أن مصر لها طعم آخر.
للمزيد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سينيميد
وأضاف الحسيني أن المسودة الأخير التي تم عرضها هي رقم 13، لذلك فهو متحمس للغاية لعرضه بين الجمهور المصري.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
خالد منصور: صنعت الفيلم من أجل الجمهور والبداية دائماً تتسم بالصعوبةوقال المخرج خالد منصور إنه سعيد للغاية بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية، فعلى الرغم من الحضور القوي الذي أثبته الفيلم في المهرجانات العالمية إلا أنه صنع الفيلم بالأساس من أجل الجمهور أولاً، وينتظر بشدة ردود الأفعال هنا.
وأضاف خالد منصور إن البداية دوماً تتسم بالصعوبة، وكانت مغامرة من أجل العثور على منتج يؤمن بالمشروع ويقرر دعمه بدون معرفة مسبقة بكيفية ظهوره.
وأكد أن صناعة الأفلام الروائية الطويلة تختلف تماماً عن الأفلام القصيرة من حيث الحجم والإنتاج والإيقاع.
عصام عمر: رامبو فيلم شعبي وجذبنني فكرة التخليفيما تحدث الفنان عصام عمر عن سر إنجذابه لشخصية حسن التي أداها خلال الفيلم قائلاً إن السر في فكرة التخلي، فلقد تخلى عنه والده في مرحلة الطفولة وهو لا يريد التخلي عن رامبو كما حدث معه، فشخصية حسن انفعالاتها داخلية ولا يتحدث كثيراً.
وأضاف عصام إن رامبو فيلم شعبي استطاعوا به كسر حاجز أفلام المهرجانات فهو يصلح للاثنين، وهو سعيد بكل الترحاب الذي لاقاه الفيلم في كل المهرجانات العالمية والآن متحمس لردود أفعال الجمهور في السينمات في مصر.
يمكنك قراءة: بعد مشاركته في فينيسيا.. تفاصيل رحلة فيلم البحث عن رامبو في المهرجانات السينمائية
محمد حفظي: رامبو فيلم إنساني وتحمّست له منذ البدايةفيما قال المنتج محمد حفظي، إنه تحمس للغاية للفيلم فهو دائماً ما يتحمس للأعمال الأولى، خاصة لو كانت حيدة، وفكرة عرضه في المهرجانات العالمية كان شيئاً متوقعاً بالنسبة له.
وأضاف حفظي أن الفيلم ليس فنياً فقط بل إنساني أيضاً، فبطل الفيلم حارس أمن يتبنى كلباً، رغم ذلك فإن الفيلم يناقش موضوعاً اجتماعياً، من خلال نظرته للإنسان والحيوان.
رشا حسني: التعامل مع الكلاب ليس سهلاً وآمنت بفكرة الفيلم الإنسانيةبينما تحدثت المنتجة رشا حسني عن كواليس التصوير مع الكلب مؤكدةً أن التعامل مع الكلاب ليس سهلاً بالمرة واستعانوا بمدربين متخصصين وتم تدريب الكلاب لمدة شهرين بعد رحلة البحث والتطعيمات لأنها كانت كلاب شوارع.
وأضافت رشا أنها آمنت بالفيلم وفكرته، وعملت على الفيلم ليس فقط كمنتجة، ولكن أيضاً عملت على تأمين ميزانية لتمويله وشاركت في رحلة البحث عن معامل لتطوير السيناريو.
ركين سعد: شخصيات رامبو حقيقية وتُعبر عن الناسوأكدت الفنانة ركين سعد أن الفيلم قريب جداً من الناس، فشخصياته حقيقية وتعبر عنهم لذلك أحبوا أن يتم عرضه في السينما كما المهرجانات.
وأضافت أن شخصية "أسماء" التي تلعبها خلال الفيلم مؤثرة جداً خلال الأحداث، فهي ذات طبيعة متوسطة، وهي كركين لم تقدم هذا النمط من قبل، فالشخصية تتميز بشيء من الحساسية ولكنها معتمدة على نفسها في الوقت نفسه.
سماء إبراهيم: متحمسة لعرض الفيلم مع الجمهور المصريوقالت الفنانة سماء إبراهيم إنها سعيدة للغاية بالعرض الأول مع الجمهور المصري هنا في بلده ومتحمسة للغاية، وأكدت أنها استمتعت في الكواليس مع عصام عمر وبقية للفريق والمخرج خالد منصور.
وأضافت سماء أنها استمتعت جداً بالكواليس، فالصعوبة فقط كانت في التصوير في البرد غير ذلك، فخالد منصور مخرج متميز وواعد وذكي ويهتم بكافة التفاصيل.
أحمد بهاء: تحمست للسيناريو والكواليس كانت ممتعةبينما قال الفنان أحمد بهاء إن أكثر ما جذبه للفيلم هو السيناريو والفكرة الرائعة لمحمدالحسيني وخالد منصور، وقد أخذ وقته في المذاكرة شهوراً طويلة وجمعتهم عدة جلسات عمل.
وأضاف بهاء إنه متحمس وقلق من عرض الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية فهذا هو الامتحان الحقيقي في مواجهة الجمهور المصري على الرغم من عرضه في عدة مهرجانات عالمية والترخاب الذي لاقاه إلا أن مصر لها طعم آخر.
للمزيد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سينيميد
محمدالحسيني: عملنا سنين أنا وخالد منصور حتى خرج سيناريو الفيلم بهذا الشكلوتحدث السيناريست محمدالحسيني عن رحلة كتابته للفيلم مؤكداً أن الفكرة جاءة لـ خالد منصور أولاً وعرضها عليه ثم بدأوا العمل عليه سنين طويلة بجانب أعمالهم.
وأضاف الحسيني أن المسودة الأخير التي تم عرضها هي رقم 13، لذلك فهو متحمس للغاية لعرضه بين الجمهور المصري.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».