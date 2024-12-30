بحضور نجومه.. إقامة العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مصر

خالد منصور: صنعت الفيلم من أجل الجمهور والبداية دائماً تتسم بالصعوبة

عصام عمر: رامبو فيلم شعبي وجذبنني فكرة التخلي

عصام عمر من العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو- الصورة من الشركة المنتجة

محمد حفظي: رامبو فيلم إنساني وتحمّست له منذ البداية

المنتج محمد حفظي من العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو- الصورة من الشركة المنتجة

رشا حسني: التعامل مع الكلاب ليس سهلاً وآمنت بفكرة الفيلم الإنسانية

العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو- الصورة من الشركة المنتجة

ركين سعد: شخصيات رامبو حقيقية وتُعبر عن الناس

ركين سعد من العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو- الصورة من الشركة المنتجة

سماء إبراهيم: متحمسة لعرض الفيلم مع الجمهور المصري

أحمد بهاء: تحمست للسيناريو والكواليس كانت ممتعة

محمدالحسيني: عملنا سنين أنا وخالد منصور حتى خرج سيناريو الفيلم بهذا الشكل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أُقيم بالأمس العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في سينما فوكس مول مصر، وذلك بحضور نجوم الفيلم الفنانين عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني والمخرج خالد منصور والسيناريست محمدالحسيني، كما حضر نجوم عدة لمساندة أبطال الفيلم منهم أحمد مالك و سارة عبدالرحمن وغيرهم مع تواجد كبير لرجال الصحافة والإعلام، الفيلم سيبدأ عرضه يوم 1 يناير بدور العرض المصرية و9 يناير بمنطقة الخليج.وقال المخرجإنه سعيد للغاية بعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية، فعلى الرغم من الحضور القوي الذي أثبته الفيلم في المهرجانات العالمية إلا أنه صنع الفيلم بالأساس من أجل الجمهور أولاً، وينتظر بشدة ردود الأفعال هنا.وأضافإن البداية دوماً تتسم بالصعوبة، وكانت مغامرة من أجل العثور على منتج يؤمن بالمشروع ويقرر دعمه بدون معرفة مسبقة بكيفية ظهوره.وأكد أن صناعة الأفلام الروائية الطويلة تختلف تماماً عن الأفلام القصيرة من حيث الحجم والإنتاج والإيقاع.فيما تحدث الفنانعن سر إنجذابه لشخصية حسن التي أداها خلال الفيلم قائلاً إن السر في فكرة التخلي، فلقد تخلى عنه والده في مرحلة الطفولة وهو لا يريد التخلي عن رامبو كما حدث معه، فشخصية حسن انفعالاتها داخلية ولا يتحدث كثيراً.وأضافإن رامبو فيلم شعبي استطاعوا به كسر حاجز أفلام المهرجانات فهو يصلح للاثنين، وهو سعيد بكل الترحاب الذي لاقاه الفيلم في كل المهرجانات العالمية والآن متحمس لردود أفعال الجمهور في السينمات في مصر.يمكنك قراءة: بعد مشاركته في فينيسيا.. تفاصيل رحلة فيلم البحث عن رامبو في المهرجانات السينمائيةفيما قال المنتج محمد حفظي، إنه تحمس للغاية للفيلم فهو دائماً ما يتحمس للأعمال الأولى، خاصة لو كانت حيدة، وفكرة عرضه في المهرجانات العالمية كان شيئاً متوقعاً بالنسبة له.وأضافأن الفيلم ليس فنياً فقط بل إنساني أيضاً، فبطل الفيلم حارس أمن يتبنى كلباً، رغم ذلك فإن الفيلم يناقش موضوعاً اجتماعياً، من خلال نظرته للإنسان والحيوان.بينما تحدثت المنتجةعن كواليس التصوير مع الكلب مؤكدةً أن التعامل مع الكلاب ليس سهلاً بالمرة واستعانوا بمدربين متخصصين وتم تدريب الكلاب لمدة شهرين بعد رحلة البحث والتطعيمات لأنها كانت كلاب شوارع.وأضافت رشا أنها آمنت بالفيلم وفكرته، وعملت على الفيلم ليس فقط كمنتجة، ولكن أيضاً عملت على تأمين ميزانية لتمويله وشاركت في رحلة البحث عن معامل لتطوير السيناريو.وأكدت الفنانة ركين سعد أن الفيلم قريب جداً من الناس، فشخصياته حقيقية وتعبر عنهم لذلك أحبوا أن يتم عرضه في السينما كما المهرجانات.وأضافت أن شخصية "أسماء" التي تلعبها خلال الفيلم مؤثرة جداً خلال الأحداث، فهي ذات طبيعة متوسطة، وهي كركين لم تقدم هذا النمط من قبل، فالشخصية تتميز بشيء من الحساسية ولكنها معتمدة على نفسها في الوقت نفسه.وقالت الفنانةإنها سعيدة للغاية بالعرض الأول مع الجمهور المصري هنا في بلده ومتحمسة للغاية، وأكدت أنها استمتعت في الكواليس مع عصام عمر وبقية للفريق والمخرج خالد منصور.وأضافتأنها استمتعت جداً بالكواليس، فالصعوبة فقط كانت في التصوير في البرد غير ذلك، فخالد منصور مخرج متميز وواعد وذكي ويهتم بكافة التفاصيل.بينما قال الفنانإن أكثر ما جذبه للفيلم هو السيناريو والفكرة الرائعة لمحمدالحسيني وخالد منصور، وقد أخذ وقته في المذاكرة شهوراً طويلة وجمعتهم عدة جلسات عمل.وأضافإنه متحمس وقلق من عرض الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية فهذا هو الامتحان الحقيقي في مواجهة الجمهور المصري على الرغم من عرضه في عدة مهرجانات عالمية والترخاب الذي لاقاه إلا أن مصر لها طعم آخر.للمزيد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سينيميدوتحدث السيناريستعن رحلة كتابته للفيلم مؤكداً أن الفكرة جاءة لـأولاً وعرضها عليه ثم بدأوا العمل عليه سنين طويلة بجانب أعمالهم.وأضافأن المسودة الأخير التي تم عرضها هي رقم 13، لذلك فهو متحمس للغاية لعرضه بين الجمهور المصري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».