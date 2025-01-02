في يوم ميلاد حسن الرداد.. كيف تحولت صداقته بايمي سمير غانم لقصة حب؟

لقاء عفوي يجمعهما

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شائعات تطاردهما بعد الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 04:19 مساءً - يحتفل الفناناليوم بميلاده الـ 40، وبالرغم من النجاحات الفنية الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية في السينما والتليفزيون والمسرح، لكنه يعتبر النجاح الحقيقي هو حفاظه على حياته الأسرية مع زوجتهعلى الرغم من الشائعات التي تطاردهما بشكل مستمر.علاقة حسن الرداد وإيمي سمير غانم بدأت بطريقة تقليدية وتلقائية، حيث كان يعمل الرداد مع الراحلة دلال عبد العزيز عام 2009، في مسلسل "ابن الأرندلي"، ووقتها توفيت والدة دلال عبد العزيز. فتوجّه حسن الرداد من أجل تقديم واجب العزاء، وهناك التقى للمرة الأولى بإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم، وقام بمصافحتهما وانتهى الأمر عند هذا الحد.تكررت لقاءات إيمي وحسن عدة مرات بالصدفة في عدد من الأماكن، وعلى الرغم من عدم وجود أي حديث بينهما لكن مشاعر حسن الرداد بدأت تتحرك تجاهها وشعر بأنه سيكون هناك علاقة عاطفية بينهما يوم ما.عام 2015 تعاون حسن الرداد مع إيمي في مسلسل حق ميت، وبدأت علاقتهما تتطور، فأصبحا صديقين مقربين وجمعهما عدد من اللقاءات الفنية، وكذلك الإعلانات وغيرها، وتردد وقتها الكثير من الأنباء التي تفيد ارتباطهما ووجود علاقة عاطفية بينهما.حسن الرداد وإيمي رفضا الكشف عن تفاصيل علاقتهما وتجاهلا الأمر تماماً، حتى والدها الفنان الراحل سمير غانم عندما سئل في أحد اللقاءات عن حقيقة ما يتم تداوله أكد أنه ليس لديه أي معلومة تخص هذا الأمر.بعد فترة من هذه الأنباء، فاجأ الثنائي الجمهور بالإعلان عن حفل زفاف في الجونة، ورفضا وقتها أي تواجد صحفي أو إعلامي حفاظاً على خصوصية الزفاف، لكن تم تسريب عدد من الصور واللقطات المصورة من الحفل.حياة الثنائي كانت محط اهتمام الكثير من محبيهما على مدار سنوات زواجهما التي بلغت 9 سنوات، فبين الحين والآخر كان يتردد وجود خلافات بينهما أدت للانفصال، بالإضافة إلى أنباء تم تداولها عن أبنائهما فقيل إن لهما ابنة تدعى كنزي، وحرصا على إخفاء هذا الأمر خوفا من الحسد، وفي أغلب الأوقات كان يتجاهل الثنائي كل ما يتردد من شائعات.

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