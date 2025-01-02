شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محمد فنان شاب يخوض مغامرة بحرية فى فيلم "حياة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الصاعد إبراهيم محمد عن بدء تصوير فيلمه الجديد "حياة تانية"، الذى ينطلق خلال الأيام المقبلة بمشاركة مجموعة من خريجى مبادرة "ابدأ حلمك"، التى أطلقتها وزارة الثقافة وحققت نجاحًا لافتًا.

وأكد إبراهيم محمد، المعروف بلقب "حماقي"، أنه يعمل على تصوير الفيلم بوتيرة متسارعة تحت قيادة المخرج على فوزي، مشيرًا إلى أن العمل من المتوقع الانتهاء منه بحلول منتصف يناير الجاري.

يتناول الفيلم قصة شاب ينطلق فى مغامرة بحرية مع أصدقائه بحثًا عن كنز مفقود، لكن الأحداث تأخذ منعطفًا غامضًا عندما يُصاب بالإغماء على متن المركب. وعند استيقاظه، يجد نفسه فى عالم آخر تمامًا، بدون أصدقائه، ليبدأ رحلة مشوقة للبحث عنهم واكتشاف حقيقة هذا العالم الجديد.

فيلم "حياة تانية" من بطولة إبراهيم حماقي، أحمد جوحي، محمد أحمد، نور السيد، حنان محمد، وتأليف وإخراج على فوزي.

"حياة تانية" يعد من الأعمال السينمائية المرتقبة، ويجمع بين المغامرة والغموض فى قالب درامى جذاب.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم صدى واسعًا بفضل مشاركة وجوه جديدة صاعدة من مبادرة "ابدأ حلمك"، التى أصبحت منصة واعدة لتقديم مواهب شابة لصناعة السينما المصرية.



إبراهيم محمد (1)



إبراهيم محمد مع رياض الخولى