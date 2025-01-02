شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة محمد مختار من حريق ضخم التهم الأدوار العليا لشقته بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نجا المنتج محمد مختار من حريق ضخم التهم الأدوار العليا لشقته في الزمالك، حيث نشب الحريق فى الدور الـ14، ثم الـ13، ليصل إلى شقته فى الدور الـ12.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وجه محمد مختار الشكر للمطافئ والإسعاف على سرعة استجابتهما وحضورهما لموقع الحريق على الفور، حيث تم إخراجه من الشقة بطريقة احترافية.

وعن الخسائر قال محمد مختار إن الخسائر ليست كبيرة ولكنه يحمد الله عز وجل على خروجه بالسلامة، حيث كان وحيدا فى الشقة لحظة اندلاع الحريق.



نجاة محمد مختار



نجاة المنتج محمد مختار

محمد مختار عمل دبلوماسي فى جامعة الدول العربية من عام 1976 حتى بداية دخوله الإنتاج السينمائى عام 1980، ودرس بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية وعمل فى السلك الدبلوماسي، ثم التقى بالفنانة نادية الجندي وتزوجا أواخر السبعينيات وأنتج لها العديد من الأفلام الكبيرة الناجحة مثل الباطنية ووكالة البلح وخمسة باب وغيرها.

ومن آخر أعماله فيلم بونو بونو، بطولة نادية الجندى، ياسر جلال، محمد مختار، إخراج على عبد الخالق.

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