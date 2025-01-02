"ميديكلينيك - بارك فيو" تحصل على اعتماد مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال (BFHI) المرموق

ابوظبي - سيف اليزيد - حصلت ميديكلينيك مستشفى بارك فيو، إحدى المستشفيات الخاصة الرائدة في مجال رعاية الأمومة في دبي، على اعتماد مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال (BFHI). يُعد هذا الاعتماد العالمي المحترم، الذي أسسته منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف، شهادة على التزام المستشفى بدعم الأمهات المرضعات وتقديم رعاية من الطراز العالمي للأطفال حديثي الولادة وعائلاتهم.

وتماشياً مع معاييرها في تقديم رعاية عالية الجودة في مجال الأمومة، تواصل ميديكلينيك مستشفى بارك فيو التفوق في تقديم خدمات متخصصة، لا سيما في حالات الحمل عالية المخاطر ورعاية الأطفال حديثي الولادة. بفضل فريق من الأطباء المتخصصين في التوليد وطب حديثي الولادة، والرعاية المتقدمة للحمل المعقد والولادة المبكرة، تم مؤخراً تكريم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) من قبل شبكة فيرمونت أوكسفورد لتفوقها العالمي في تقديم الرعاية. ويضمن هذا حصول الأطفال حديثي الولادة، حتى الأكثر ضعفاً، على رعاية استثنائية.

يتماشى هذا الإنجاز مع ميديكلينيك مستشفى المدينة، المستشفى التابع الآخر لمجموعة ميديكلينيك، الذي كان أول مستشفى خاص في دبي يحصل على اعتماد (BFHI). معاً، يُظهر هذان المستشفيان التزام مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط الثابت برعاية الأمومة، مما يرسخ مكانتها كمزود للرعاية الصحية ومؤسسة رائدة في الإمارات العربية المتحدة تتبع نهجاً شاملاً وصديقاً للأطفال.

يتم منح اعتماد BFHI للمستشفيات التي تستوفي معايير صارمة مبنية على الأدلة العلمية والتي تعزز الرضاعة الطبيعية والرعاية المثلى لحديثي الولادة. ويعكس إنجاز ميديكلينيك مستشفى بارك فيو التزامها بتدريب الموظفين، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتعزيز نهج رعاية محوره الأسرة.

قال ديفيد جيلي، مدير المستشفى: "نحن فخورون بالحصول على اعتماد BFHI في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو. هذا التقدير هو شهادة على تفاني فريق الأمومة لدينا لضمان أن الأمهات والأطفال حديثي الولادة يحصلون على أفضل بداية ممكنة لحياتهم معاً. ومع رعايتنا المتخصصة للحمل عالي المخاطر ووحدتنا لحديثي الولادة التي لا مثيل لها، نحن فخورون بتقديم خدمات أمومة شاملة يمكن للعائلات الوثوق بها".

تستقبل ميديكلينيك مستشفى بارك فيو سنوياً آلاف الأطفال حديثي الولادة من خلال برنامجها الشامل للأمومة. ومع حصولها على اعتماد BFHI، يعزز المستشفى مكانته كمؤسسة موثوقة للآباء والأمهات في دبي.

لمزيد من المعلومات حول خدمات الأمومة في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو واعتماد BFHI، يرجى زيارةwww.mediclinic.ae/en/parkview-hospital/home

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني

[email protected].

عن ميديكلينيك الشرق الأوسط:

تم افتتاح ميديكلينيك مستشفى بارك فيو في سبتمبر 2018 وتقدم خدمات صحية بمعايير دولية في مجموعة واسعة من الخدمات الأولية والثانوية والتخصصية. يتم تشغيلها بواسطة ميديكلينيك الشرق الأوسط، وهي جزء من مجموعة ميديكلينيك، وهي مجموعة دولية متنوعة في مجال خدمات الرعاية الصحية الخاصة تم تأسيسها في جنوب أفريقيا عام 1983، ولها فروع في سويسرا وجنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا وناميبيا) والإمارات العربية المتحدة.

تؤمن ميديكلينيك بتطبيق العلوم الدقيقة لتحسين حياة المرضى، من خلال استخدام أحدث العلاجات والتقنيات لرعاية المرضى في بيئة قائمة على الأدلة العلمية.

تدير ميديكلينيك الشرق الأوسط سبع مستشفيات و29 عيادة مع أكثر من 950 سريراً للمرضى في الإمارات العربية المتحدة.

https://www.mediclinic.ae/en/parkview-hospital/home.html

مادة إعلانية