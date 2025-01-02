تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد قبل طرحه.. أغنية وحيدة مبهجة

الألبوم مكوّن من 12 أغنية

أسماء الأغاني

"ياه" تتصدر تريند "يوتيوب"

نجاحات تامر عاشور في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 04:19 مساءً - يستعد الفنانلطرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "ياه"، بعدما سبق وطرح الأغنية الرسمية والتي تحمل اسم الألبوم، قبل أيامٍ قليلة، ومن المُقرر إطلاقه كاملًا خلال الأيام المُقبلة، في ضوء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.ويتكوّن ألبوم تامر عاشور الجديد، من 12 أغنية، جميعها باللهجة المصرية، فيما تنتمي إلى الأغاني الدرامية الحزينة، باستثناء أغنية وحيدة تميل إلى أجواء البهجة نوعًا ما، حيث تعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.وتضم أغاني الألبوم، كلّ من: "الله يحنن" كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، و"حبيبي القديم" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، و"حبك رزق"، و"أنا مكرهتوش"، كلمات عليم، ألحان محمود العسال، توزيع إلهامي دهيمة، و"يوم ما تنسى" كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، وتوزيع أماديو.كما يتضمن الألبوم أغنية "قصر بهيج" كلمات محمود بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"ما ارتحناش" كلمات حسام سعيد، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد، و"الدنيا" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، و"جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، و"متعملهاش حكاية" كلمات عمرو عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، وأخيرًا أغنية "مش بعرف أنام" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.ويأتي ذلك بخلاف أغنية "ياه"، التي سبق وطرحها يوم 19 ديسمبر الماضي، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي كلمات محمود عبد عبد الله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، وقد حققت نحو 5.5 مليون مُشاهدة، كما تصدرت تريند "يوتيوب موسيقى".وحقق تامر عاشور، نجاحات كبيرة خلال العام الماضي، من خلال أغانيه الجديدة، لعل أبرزها أغنية "" الذي طرحها في يناير 2024، وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دخلت قائمة أكثر الأغاني رواجاً خلال عام 2024 على موقع ""، حيث تخطت مشاهدتها 185مليون، كما احتلت المركز الأول في الأكثر استماعًا في تطبيقوكذلك فازت مؤخراً بأغنية العام حفل توزيع جوائز "" بالرياض.

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتقول كلماتها: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان".

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