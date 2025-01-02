شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: بشجع الزمالك وأول أجر لي كان 500 جنيه في أغنية "بيني وبينك" والان مع تفاصيل الخبر

كشف المطرب والملحن عصام كاريكا، عن انتماءه لتشجيع نادي الزمالك قائلا: "كنت بحب في أسوان ألعب كرة القدم وكنا نتجمع أمام البيوت ونحكي ونغني ومكنش في أي عباء زي أي أطفال والكرة مستمرة معايا حتى الان وأنا زملكاوي واطلب مني أغاني للكرة والرياضة".

وأوضح عصام كاريكا، خلال حلقة جديدة من بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، أنه لم يحب تقديم أغاني لها ميول رياضية لإيمانه أنها ستكون لحظية ولن تعيش أكثر من وقت المباريات، لافتا إلى أن أول أجر له كان 500 جنيه عن أغنية "بيني وبينك خطوة ونص" ثم بدأ بعدها في رفع أجره بشكل تدريجي.

وتحدث عصام كاريكا عن مشواره الفني، وبداية التعاون مع الفنان الكينج محمد منير والألحان التي قدمها للفنان عمرو دياب، وكشف عن أنه يشجع نادي الزمالك.

