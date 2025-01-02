زوج داليا البحيري يروي تفاصيل حياتهما الشخصية ويستعيد ذكرياتهما الرومانسية

أسرار يكشفها زوج داليا البحيري

أحدث أعمال داليا البحيري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 02:50 مساءً - كشف حسن سامي زوج الفنانةعن الكثير من تفاصيل حياتهما الشخصية، وذلك من خلال مقطع مصور ظهر فيه عبر حلقةفي برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا مع هبة الأباصيري.تحدث زوج داليا البحيري عن أبرز الإيجابيات في شخصية زوجته، مؤكداً أنها شخصية منظمة بشكل كبير، أما عن أكثر شيء يزعجه منها هو ارتباطها وتعلقها بالكلب كوكو أكثر منه.وعندما سئل عن الأمور التي لا يعرفها الجمهور عن داليا البحيري فقال "هي بتحب تغنى أغاني المهرجانات، وبتخاف جداً من الصراصير ".استعاد زوج داليا البحيري أحد المواقف الرومانسية في بداية زواجهما، وأكد أنه كان سعيداً بمفاجأة يوم ميلاده التي أعدتها له في العام الأول من زواجهما، حيث كانت خلال إجازة الصيف في الساحل، ورتبت داليا كل الأمور وقامت بدعوة الأصدقاء المقربين.أكد حسن أيضاً أن داليا البحيري طباخة ماهرة، وإذا امتلكا مطعماً سيطلق عليه اسم "مطبخ دودو"، وقال إن أكثر الأطباق التي يحب تناولها من يديها هي السلطة اللبنانية والكنافة.كشفت داليا البحيري عن علاقة ابنتها بزوجها، قائلة "حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني، وعلاقتهم ببعض أحسن وأقوى من علاقتي بيها".الجدير بالذكر أن داليا البحيري أعلنت خلال اللقاء أنها تنتظر عرض مسلسلها الجديد "بدون مقابل" خلال الفترة المقبلة، وتشارك في بطولته مع الفنان هاني رمزي، ومجموعة كبيرة من النجوم مثل نسرين طافش، وفاء عامر، خالد سليم، منة فضالي، أيتن عامر، وغيرهم.

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