فرصة سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها /15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:29، والمد الثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 08:27، والجزر الثاني عند الساعة 21:55.

أما في بحر عمان، فيكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:38، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 06:55.