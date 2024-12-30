الامارات | دبي العامرة.. كاملة العدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي عامرة بزوّارها في كل الوجهات، سواء في الهواء الطلق والساحات الخارجية والشوارع التراثية في قلب المدينة التاريخية القديمة، كما الحال هنا في منطقة السيف، أو في مراكز التسوق المتنوّعة التي تتنافس على استقطاب الضيوف، وتزخر دبي بالمحطات الخارجية الجميلة، التي تجمع بين العمارة التراثية والوظائف العصرية، ومن بينها منطقة السيف، التي تقع على الخور، الشريان النابض بالحيوية وحكايات الماضي والحاضر، والشاهد على فصول من تاريخ هذه المدينة الجاذبة للسياح من حول العالم على مدار العام.