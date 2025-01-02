شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة سعود الهزاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لأبناء سعود بن مشاري الهزاني بوفاة والدهم -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, تعازيه ومواساته لأبناء سعود بن مشاري الهزاني بوفاة والدهم -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.