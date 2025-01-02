اخبار السعوديه

أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة سعود الهزاني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة سعود الهزاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لأبناء سعود بن مشاري الهزاني بوفاة والدهم -رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, تعازيه ومواساته لأبناء سعود بن مشاري الهزاني بوفاة والدهم -رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا