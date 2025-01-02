تفاصيل دور سارة الشامي في فيلم الصفا الثانوية بنات مع علي ربيع

شخصية سارة الشامي وعلاقتها بـ علي ربيع

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"ديبو" آخر أعمال سارة الشامي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 02:50 مساءً - بدأت الفنانة الشابةتصوير مشاهدها في فيلم "" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان، حيث التحقت سارة بتصوير العمل الذي انطلق الأسبوع قبل الماضي لطرحه في دور العرض خلالوقد علمت "" أن سارة الشامي تلعب شخصية مٌشرفة على مسابقة كرة السلة التي يتم تنظيمها في مدرسة الصفا الثانوية بنات، وتلتقي بـ علي ربيع الذي تستعين به المدرسة لتدريب فريق البنات لكرة السلة، وتنشأ بينهما قصة حب تتخلها المواقف والمفارقات الكوميدية.يمكنكِ قراءة.. نشاط سينمائي لـ علي ربيع في 2025.. وغياب مستمر عن الدرامافيلم "" يشارك في بطولته إلى جانبكل من: أوس أوس، سارة الشامي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشابات، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في اطار كوميدي.يذكر أنعُرض لها مسلسل "" في شهر سبتمبر الماضي على إحدى المنصات العربية، وشاركت في بطولته إلى جانب محمد أنور، هالة فاخر، محمد محمود، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، إيمان السيد، محمد عبد العظيم، أسامة أبو العطا، وضيوف الشرف: زينة، أمير كرارة، أكرم حسني، أحمد حاتم، مصطفى غريب، إياد نصار، محمد ثروت والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.إقرأي أيضاً.. سارة الشامي لـ" الخليج 365": رحلتي مع مسلسل " الحشاشين" كانت ممتعة والتحضيرات النفسية كانت الأصعبكما شاركتفي موسم دراما رمضان خلال مسلسل "" مع النجموشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».«الخليج 365 فن».