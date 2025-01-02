شكرا لمتابعة خبر عن مواطن إيطالي مقيم بالمملكة: أتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر المواطن الإيطالي قريقوريو عن سعادته بتواجده بالمملكة، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء بها لأطول فترة ممكنة.

وقبل انطلاق السوبر الإيطالي بالمملكة، قال قريقوريو: أنا من المدينة الجميلة ساليرنو بالقرب من نابولي جنوب إيطاليا، أعيش بالسعودية منذ 4 سنوات، والآن أبدأ عامي الخامس بالمملكة العربية السعودية، وأتمنى أن أبقى هنا أطول فترة ممكنة.

وبالنسبة لشعوره بأن السوبر الإيطالي سيُقام بالمملكة، قال: هذا شيء رائع، أن تستضيف أندية إيطالية عريقة في مكان مختلف بثقافة مختلفة، وهذا أمر مذهل.

وأضاف: تأثير السوبر الإيطالي بالمملكة قوي ومهم جدًا، أنا سعيد لأن هذه فرصة مهمة جدًا لمحبي الكرة الإيطالية لحضور ومشاهدة الأندية الإيطالية عن قرب.

واختتم حديثه قائلًا: رسالتي الأخيرة للمشجعين السعوديين والإيطاليين: استمتعوا بهذا الحدث الكبير وبالتوفيق لجميع الأندية.