شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى السعودية.. عيار 24 بـ315.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى السعودية، وفقا للتحديثات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 18 مبلغ 236.50 ريال، أما سعر الذهب عيار 12 سجل 157.50 ريال.

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى: عيار 24 سجل 315.25 ريال. عيار 22 سجل 289.00 ريال. عيار 21 سجل 275.75 ريال. عيار 18 سجل 236.50 ريال. عيار 14 سجل 184.00 ريال. عيار 12 سجل 157.50 ريال. الاونصة 9805.25 ريال. الجنيه الذهب 2206.75 ريال. الأونصة بالدولار 2620.03 دولار.



كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.