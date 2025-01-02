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شكرا لقرائتكم خبر عن 12,207 طلاب.. تجمع القصيم الصحي يفتح أبوابه للتدريب الأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد عام 2024 تحقيق تجمع القصيم الصحي إنجازات لافتة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث استفاد 23,084 متدربًا من مختلف البرامج والأنشطة التدريبية التي نظمها التجمع.
وحرص التجمع على تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين لديه، فعقد 60 دورة تدريبية استفاد منها 7,351 موظفًا، بإجمالي 507 ساعات تعليمية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، كما نظم 41 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 1,420 موظفًا.
ولم يقتصر التعاون على الجهات الصحية فقط، بل امتد ليشمل معهد الإدارة العامة، حيث تم تنظيم 38 برنامجًا تدريبيًا في المجالات الإدارية والفنية، استفاد منها 1,365 موظفًا.
في مجال المحاسبة، أطلق التجمع برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، استفاد منه 43 موظفًا، كما اعتمد 5 برامج تحول وطني لعام 2024 معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ”الأكاديمية الصحية“، استفاد منها 174 متدربًا.
ولتوعية الأطباء بمعايير اختيار البرامج التدريبية، نظم التجمع ورش عمل استفاد منها 300 متدرب، كما عقد شراكات مع 7 كليات وجامعات لتدريب 12,207 طالبًا في مختلف التخصصات الصحية في مرحلة الامتياز وما قبل الامتياز والتدريب الصيفي.
في مجال التدريب الميداني، صمم التجمع برامج تدريبية ميدانية استوعبت 66 مرشحًا، كما أبرم شراكات مجتمعية مع أكاديمية التحليل وأكاديمية خدمة المجتمع، استفاد منها 158 متدربًا.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذه الإنجازات تعكس التزامه بتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.
وحرص التجمع على تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين لديه، فعقد 60 دورة تدريبية استفاد منها 7,351 موظفًا، بإجمالي 507 ساعات تعليمية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، كما نظم 41 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 1,420 موظفًا.
ولم يقتصر التعاون على الجهات الصحية فقط، بل امتد ليشمل معهد الإدارة العامة، حيث تم تنظيم 38 برنامجًا تدريبيًا في المجالات الإدارية والفنية، استفاد منها 1,365 موظفًا.
برنامج تدريبي
في مجال المحاسبة، أطلق التجمع برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، استفاد منه 43 موظفًا، كما اعتمد 5 برامج تحول وطني لعام 2024 معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ”الأكاديمية الصحية“، استفاد منها 174 متدربًا.
ولتوعية الأطباء بمعايير اختيار البرامج التدريبية، نظم التجمع ورش عمل استفاد منها 300 متدرب، كما عقد شراكات مع 7 كليات وجامعات لتدريب 12,207 طالبًا في مختلف التخصصات الصحية في مرحلة الامتياز وما قبل الامتياز والتدريب الصيفي.
تدريب ميداني
في مجال التدريب الميداني، صمم التجمع برامج تدريبية ميدانية استوعبت 66 مرشحًا، كما أبرم شراكات مجتمعية مع أكاديمية التحليل وأكاديمية خدمة المجتمع، استفاد منها 158 متدربًا.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذه الإنجازات تعكس التزامه بتطوير الكفاءات البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.