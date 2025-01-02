شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 700 شتلة متنوعة تُزين الواجهة البحرية في رابغ والان نبدء بالتفاصيل

أعمال التشجير في السعودية

تشجير الجهات الحكومية

مبادرة التشجير الرقمي

الدمام - شريف احمد - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ بالتعاون مع بلدية محافظة رابغ بإطلاق مبادرة تشجير وزراعة 700 شتلة متنوعة، غُرست بطريق الكورنيش على الواجهة البحرية في محافظة رابغ.وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لحملة التشجير التي بدأها فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الوزارة بهدف زيادة الرقعة الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه.هذا بالإضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشروعات التنمية البيئية والمحافظة عليها.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن فرع الوزارة بالمنطقة قد وضع خطة متكاملة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في كامل محافظات المنطقة.وأشار إلى أن حملات مبادرات التشجير تأتي تحقيقًا لمبادرة ”السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة.وأوضح "الخليف" أن الحملة تشمل هذا العام عددًا من المواقع بالتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية، ومع القطاع الخاص وبمشاركة مجتمعيه واسعه من المهتمين والمختصين.وأكد استمرار مكاتب وزارة البيئة بمحافظات منطقة مكه في تلبية طلبات تشجير الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.ولفت إلى إطلاق عدد من المبادرات التطوعية في المجالين البيئي والزراعي عبر المنصة الخاصة بذلك؛ وذلك توافقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع.وفي سبتمبر الماضي كانت أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة التشجير الرقمي، التي تتيح من خلالها الفرصة للمواطنين بالمشاركة في الزراعة رقميًا.وتضمنت تلك المبادرة ثلاث خطوات، بهدف تعزيز الغطاء النباتي، والعمل على زيادة المناطق الخضراء، واستكمالًا لرسم خارطة الطريق لحماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون.



ووضعت آلية محددة لتنفيذ المبادرة، بالتعاون مع منصة (نباتك) للتشجير الرقمي، بتحديد أماكن مناسبة ومخصصة للزراعة، وتحديد أنواع الأشجار المناسبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والملائمة للأجواء.