شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تختصر إجراءات منصة "بدل التميز" بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

تقنيات حديثة

الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، يوم الأربعاء 1-7-1446هـ الموافق 1-1-2025م، منصة "بدل التميز" الرقمية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتهدف المنصة إلى تقليص المدة الزمنية لإجراءات صرف مكافأة بدل التميز من 78 يومًا إلى 3 أيام فقط، مع تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للطلبات.تتيح المنصة للمستفيدين متابعة طلباتهم إلكترونيًا عبر 7 مراحل تم تحويلها من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي مبتكر. وتُجري المنصة التحقق الآلي من استحقاق صرف المكافأة بناءً على ضوابط دقيقة تشمل نوع الأبحاث وفئة المجلات العلمية، مما يضمن تقليل الأخطاء وتوفير الوقت.تتميز المنصة بتقنيات حديثة تشمل التحقق التلقائي من حالة النشر وتصنيف الأبحاث، التكامل مع الأنظمة الجامعية، وتوفير تقارير دورية دقيقة للإدارة. كما تعزز المنصة الشفافية بتمكين أعضاء هيئة التدريس من متابعة حالة طلباتهم بشكل فوري، مع إشعارات عن حالة الطلب، وتحديثات الضوابط بكل سهولة.وأشار الدكتور طريف الأعمى إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجامعة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، تقليل الجهد المبذول، وتمكين الموظفين من التركيز على أعمال ذات قيمة مضافة.