شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، أمس، إشعارا من شركة أرامكو السعودية بشأن زيادة أسعار منتجات الطاقة المستخدمة في الإنتاج وذلك ابتداء من 01-01-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي المتوقع من زيادة أسعار الطاقة للعام 2025م تقدر بارتفاع 13.48 % من إجمالي تكلفة المبيعات وذلك استناداً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة لعام 2023م. وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل على تقنيين الأثر من هذه الزيادة من خلال زيادة تحسين كفاءة الإنتاج واعتمادية المصانع وتخفيض التكاليف الإجمالية على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأثر المالي المتوقع من زيادة أسعار الطاقة للعام 2025م تقدر بارتفاع 13.48 % من إجمالي تكلفة المبيعات وذلك استناداً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة لعام 2023م. وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل على تقنيين الأثر من هذه الزيادة من خلال زيادة تحسين كفاءة الإنتاج واعتمادية المصانع وتخفيض التكاليف الإجمالية على الشركة.