شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «إنماء الروابي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إنماء الروابي، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة التي تبدأ من 09 / 05 / 2025م وحتى 08 / 05/ 2029م، لمدة 4 سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-02 الموافق 2025-01-02، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-01 الموافق 2025-01-31.
1. تقديم خطاب موقع إلى لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحدد أعلاه، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة إنماء الروابي.
2. استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
3. تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز السفر لغير السعوديين.
يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة والكفاءة والتوجيه والمعرفة المالية واللياقة الصحية.
ويلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-02 الموافق 2025-01-02، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-01 الموافق 2025-01-31.
سياسة ومعايير الترشح
1. تقديم خطاب موقع إلى لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحدد أعلاه، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة إنماء الروابي.
2. استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
3. تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز السفر لغير السعوديين.
يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.
ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة والكفاءة والتوجيه والمعرفة المالية واللياقة الصحية.
ويلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.