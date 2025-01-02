شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: قدمنا أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

حملات توعوية

فرص تطوعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية التطوُّع لهذا العام 2024 حيث بلغ عدد المتطوعين ”42699“ متطوّعًا ومتطوّعة بلغ عدد الذكور 24502 متطوع وعدد الإناث 18197 متطوعة.وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت ”324362“ ساعة تطوعية، اقامت فيها الهيئة 3821 فرصة تطوعية تنوعت ما بين: تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.نفذت الهيئة عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية بالإضافة للمشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف كما نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعاتوأكّدت الهيئة بالمنطقة، حرصها على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.بيّنت أنها تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: الصحي، والإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.