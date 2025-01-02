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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس والاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم الخميس؛ المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي للطلاب والطالبات.
ويهدف المشروع إلى تطوير البرامج الرياضية المدرسية، وتحسين مستوى التربية البدنية، وتعريف الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة لتنمية مهاراتهم الجسدية والعقلية، ونشر رياضة التنس بينهم.
وسيتم التطبيق الميداني لاحقًا في 47 مدرسة، منها 25 مدرسة للبنين و22 مدرسة للبنات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة التعليم سعيًا لتنويع الأنشطة الرياضية في المدارس، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بصفتها أسلوب حياة صحي.
ويهدف المشروع إلى تطوير البرامج الرياضية المدرسية، وتحسين مستوى التربية البدنية، وتعريف الطلبة بأهمية ممارسة الرياضة لتنمية مهاراتهم الجسدية والعقلية، ونشر رياضة التنس بينهم.
تعزيز المهارات الرياضية للطلبةوشملت المرحلة الأولى تدريب 47 معلمًا ومعلمة لمادة التربية البدنية على كيفية تعليم لعبة التنس بشكل منهجي ومتطور، بما يسهم في تعزيز المهارات الرياضية للطلاب والطالبات.
وسيتم التطبيق الميداني لاحقًا في 47 مدرسة، منها 25 مدرسة للبنين و22 مدرسة للبنات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة التعليم سعيًا لتنويع الأنشطة الرياضية في المدارس، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بصفتها أسلوب حياة صحي.