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جازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبة

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس والاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم الخميس؛ المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي للطلاب والطالبات.
ويهدف المشروع إلى تطوير البرامج المدرسية، وتحسين مستوى التربية البدنية، وتعريف الطلبة بأهمية ممارسة لتنمية مهاراتهم الجسدية والعقلية، ونشر التنس بينهم.

تعزيز المهارات الرياضية للطلبة

وشملت المرحلة الأولى تدريب 47 معلمًا ومعلمة لمادة التربية البدنية على كيفية تعليم لعبة التنس بشكل منهجي ومتطور، بما يسهم في تعزيز المهارات الرياضية للطلاب والطالبات.
وسيتم التطبيق الميداني لاحقًا في 47 مدرسة، منها 25 مدرسة للبنين و22 مدرسة للبنات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة التعليم سعيًا لتنويع الأنشطة الرياضية في المدارس، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بصفتها أسلوب حياة صحي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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