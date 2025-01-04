شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 - 1 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب الشباب خلفا لميكالى واقتراب أكرم توفيق من الانتقال للشمال القطرى.

الأهلي يبدأ رحلة استكشاف سموحة لإيقاف نزيف النقاط بالدوري المصري

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات سموحة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري، بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط الذى يعانى منه المارد الأحمر بعدما حقق 3 تعادلات فى 6 مباريات بالمسابقة المحلية، كان آخرها التعادل السلبى مع إنبى.

أبو ريدة للحكام: ندعمكم وننتظر منكم الأفضل.. وثقتنا فيكم كبيرة

زار المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة ، معسكر تطوير حكام الدورى الممتاز المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية، والذى تختتم المرحلة الأولى منه الليلة، واجتمع أبوريدة مع الحكام البالغ عددهم 55 حكمًا للساحة وحامل راية ولجنة الخبراء فى حضور محمد أبوحسين ووليد درويش عضوي المجلس.

جروس: الزمالك قادر على الفوز أمام المصرى.. وهذا موقف زيزو من المباراة

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إن مباراة المصري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة فى ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض فى الحفاظ على الصدارة.

الاتحاد السكندري يضم يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز لنهاية الموسم

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري ، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع يوسف أسامة نبيه لاعب نادي بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

سموحة يتخطى منتخب السويس بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

فاز فريق سموحة على منتخب السويس بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق السكندرى إلى دور الـ16. سيراميكا يهزم لافيينا بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على لافيينا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أكرم توفيق ينهي اتفاقه مع الشمال القطري لمدة 3 مواسم ويرفض عرض الأهلي كشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي آخر تطورات ملف رحيله عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، لاسيما بعد تأخر ملف تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء.

الشيبى يغيب عن مواجهة الترجى للإصابة وظهور أول لـ إيجولا بعد قيده أفريقيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غياب الدولي المغربي محمد الشيبي عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة. تعرف على موعد مباراتى بيراميدز والمصرى فى دور الـ32 بكأس مصر بعد التأجيل

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.