تكنولوجيا: Inky Frame: شاشة حبر إلكتروني موفرة للطاقة تعمل بتقنية Raspberry Pi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد شاشة Inky Frame 7.3 واحدة من الشاشات المبتكرة المعتمدة على تقنية الحبر الإلكتروني، وتستهدف بشكل خاص هواة التكنولوجيا والمطورين.

يمكن استخدام هذه الشاشة في العديد من التطبيقات مثل إنشاء شاشات ذكية للمنازل الذكية، بفضل استهلاكها المنخفض للطاقة وإمكانية توصيلها بأجهزة استشعار ومشغلات إضافية، مما يجعلها خيارًا عمليًا لمشاريع مخصصة.

تتميز شاشة الحبر الإلكتروني بحجم 7.3 بوصة بدقة 800 × 480 ودعم للألوان. وتُعد الميزة الأساسية لهذه الشاشة قدرتها على العمل بطاقة منخفضة وسهولة القراءة تحت ضوء الشمس المباشر.

ومع ذلك، فإن تحديث الشاشة بالكامل يستغرق حوالي 40 ثانية، مما يجعلها مناسبة فقط لعرض المحتوى شبه الثابت الذي يتغير بشكل دوري، مثل كل دقيقة.

يعتمد النظام على شريحة Raspberry Pi Pico 2 W، التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر WiFi 4 وBluetooth 5.2.

ورغم أن منفذ الطاقة هو microUSB، الذي أصبح أقل شيوعًا، إلا أن الشاشة تدعم التشغيل عبر بطاريات أو بطاريات قابلة لإعادة الشحن. إذا طلبت الشاشة مع مجموعة ملحقاتها، ستحصل على ثلاث بطاريات AA ضمن الحزمة.

يدعم Inky Frame 7.3 البرمجة باستخدام C وC++ وMicroPython، مما يتيح مرونة كبيرة للمطورين. كما يمكن تركيب بطاقة microSD لإضافة المزيد من الوظائف، إلى جانب وجود قابسين Qwiic/Stemma لتوصيل المستشعرات أو لوحات التوسيع بسهولة. ومن الأمام، تحتوي الشاشة على خمسة أزرار تعمل باللمس لتعزيز التفاعل.

تتوفر Inky Frame 7.3 للبيع مباشرة عبر Pimoroni بسعر 93.75 دولارًا، مع إمكانية الشحن إلى جميع أنحاء العالم.

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