شكرا لقرائتكم خبر عن 1035 مستفيدًا من وحدة المناظير بمستشفى جنوب القنفذة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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ركائز أساسية

الدمام - شريف احمد - حققت وحدة المناظير بمستشفى جنوب القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازًا بارزًا خلال عام 2024 بإجراء 1035 حالة منظار. يعكس هذا الرقم حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المستفيدين.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المستشفى أجرى 51 حالة طارئة تم تحويلها من المستشفيات المجاورة وأقسام التنويم، بينما توزعت باقي الحالات على 405 فحوصات لجهاز الهضمي السفلي، منها 99 علاجية و306 تشخيصية.أما بالنسبة لفحوصات الجهاز الهضمي العلوي، فقد تم إجراء 579 حالة، منها 47 علاجية و532 تشخيصية.أكد التجمع أن وحدة المناظير تعد من الركائز الأساسية بالمستشفى، لما تقدمه من خدمات دقيقة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، بفضل طاقم طبي وفني متميز يضمن تقديم نتائج مرضية للمستفيدين.يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي يحرص على تكامل الخدمات الصحية بين مستشفياته، لضمان توفير رعاية صحية مستدامة بجودة وكفاءة عالية.