الامارات | الجينز الياباني ينافس «الأميركي».. بلمسة يدوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحظى سراويل الجينز اليابانية المصبوغة يدوياً بلون نيلي طبيعي والمنسوجة على أنوال قديمة، باهتمام عدد متزايد من الذين لا يترددون في الاستثمار بقطع الملابس الراقية.

وتُشكل «موموتارو جينز»، التي أسستها عام 2006 «جابان بلو»، إحدى عشرات الشركات المنتجة لسراويل الجينز ويقع مقرها في كوجيما، وهي منطقة ساحلية تشتهر بجودة سلعها الحرفية، بعيداً عن سراويل الجينز الأميركية المُنتجة على نطاق اصطناعي واسع.

ويقول رئيس «جابان بلو»، ماساتاكا سوزوكي: «نحن صارمون جداً في ما يتعلق بمختلف جوانب التصنيع».

ويشمل ذلك «جودة الخياطة والصبغة»، ما يجعل الاعتماد على مهارات التصنيع التقليدية للحرفيين المحليين مسألة ضرورية، ويبلغ سعر النموذج الرئيس من الجينز الذي تنتجه «موموتارو» نحو 193 دولاراً، أما النموذج الأغلى، والمنسوج يدوياً على آلة خشبية محوّلة من آلة نسج كيمونو فاخرة، فيتخطى سعره 1250 دولاراً.