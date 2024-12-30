انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. لقاء السوداني والمالكي وحديث نيابي عن نقص بالسيولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • لقاء السوداني والمالكي ينهي جدل الخلاف بينهما.. والمشهداني يكشف فحوى طلب قدمه ترامب للحكومة العراقية
• رغم نفي المالية.. نواب يتحدثون عن نقص بالسيولة.. ويكشفون عن توقف عدد من مشاريع المحافظات
• استمرار تدفق العمالة الاجنبية غير الشرعية على البلاد.. ومختصون يعزون الاسباب لضعف الرقابة بدوائر الاقامة
• رغم نفي المالية.. نواب يتحدثون عن نقص بالسيولة.. ويكشفون عن توقف عدد من مشاريع المحافظات
• مع استئناف الرحلات الطوعية.. اللبنانيون يحزمون حقائبهم تمهيدا للعودة الى بلدهم .. ويشيدون بموقف العراق
• استمرار تدفق العمالة الاجنبية غير الشرعية على البلاد.. ومختصون يعزون الاسباب لضعف الرقابة بدوائر الاقامة