اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. لقاء السوداني والمالكي وحديث نيابي عن نقص بالسيولة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. لقاء السوداني والمالكي وحديث نيابي عن نقص بالسيولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • لقاء السوداني والمالكي ينهي جدل الخلاف بينهما.. والمشهداني يكشف فحوى طلب قدمه ترامب للحكومة العراقية

• رغم نفي المالية.. نواب يتحدثون عن نقص بالسيولة.. ويكشفون عن توقف عدد من مشاريع المحافظات

• مع استئناف الرحلات الطوعية.. اللبنانيون يحزمون حقائبهم تمهيدا للعودة الى بلدهم .. ويشيدون بموقف العراق

• استمرار تدفق العمالة الاجنبية غير الشرعية على البلاد.. ومختصون يعزون الاسباب لضعف الرقابة بدوائر الاقامة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا