بري عرض الأوضاع العامة والمستجدات مع بارو وبورجيا ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النّار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانيّة، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الإتفاق.

واستقبل برّي أيضًا وزير خارجيّة فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والعلاقات الثّنائيّة بين لبنان وفرنسا.

وتابع أيضًا الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة خلال لقائه السّفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا.

وسلّم بورجيا، برّي رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي الثّامن والخمسين للسّلام، وكتابًا حول مذكّراته.