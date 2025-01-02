إرهابي (نيو أورلينز) بالزي العسكري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ظهرت صورة لشمس الدين جبار، المتورط في حادث الدهس الارهابي في مدينة نيو أورلينز الأميركية تظهره مرتديًا زيًا عسكريًا. وكان تم نشر الصورة في نوفمبر 2013.

وخدم جبار في الجيش الأميركي في الخدمة الفعلية من عام 2006 إلى عام 2015، ثم في احتياطي الجيش من عام 2015 إلى عام 2020.

وتم إيفاده إلى أفغانستان عام 2009. وكان رقيبًا أول عندما غادر بتسريح مشرف في عام 2020.

وأفادت شبكة NBC الأميركية أن جبار كان متخصصًا في الموارد البشرية ومتخصصًا في تكنولوجيا المعلومات من عام 2007 إلى يناير 2015 في الجيش الأميركي النظامي.

وكان أيضًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات في احتياطي الجيش بين عامي 2015 و2020.

لا معلومات

وعلى صلة، قالت المشرفة آن كيركباتريك إن شرطة نيو أورليانز ليس لديها أي معلومات عن هجوم إرهابي أدى إلى حادث يوم الأربعاء.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب ما لا يقل عن 35 عندما مرت شاحنة صغيرة بسيارة شرطة في شارع مزدحم في المدينة.

وقد نشرت إدارة الشرطة المحلية ضباطًا إضافيين في المنطقة لمراقبة احتفالات رأس السنة الجديدة، ومباراة كرة قدم جامعية كانت مقررة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ومع ذلك، فقد تمت إزالة أعمدة الطريق التي عادة ما تكون موجودة على طول الطريق للإصلاح في الأيام السابقة.

وقالت المشرفة كيركباتريك: "لم يتمكنوا من العودة إلى العمل وذلك لأنهم كانوا تحت الإصلاح. كنا على علم بهذه المشكلة ولهذا السبب كنا نستخدم سيارات الدورية".

وقالت إن هذا "سيتغير اليوم" وسيتم وضع "معدات أثقل" لحماية "الأهداف الأكثر ليونة".

وفي حديثها عن التحقيق الجاري، قالت إن هناك أشخاصًا مهمين ولكن لا يوجد مشتبه بهم آخرون في الوقت الحالي.

وإذ ذاك، تم التعرف على عدد من الضحايا حتى الآن، وقالت إن امرأة تخرجت مؤخرًا من المدرسة الثانوية قُتلت.وقالت في حديثها لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية الشريكة لنا: "لم تكن لدينا أي معلومات، وبالتالي لم يحدث شيء من هذا القبيل".