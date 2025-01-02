كأس يونايتد: شفيونتيك تقود بولندا إلى نصف النهائي لمواجهة كازاخستان

الرياص - اسماء السيد - سيدني : بلغ المنتخب البولندي بقيادة المصنفة الثانية عالميا إيغا شفيونتيك الدور نصف نهائي لكأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب بفوزه على بريطانيا الخميس في سيدني، ليضرب بذلك وصيف بطل النسخة الماضية موعدا مع كازاخستان الفائزة على ألمانيا حاملة اللقب الأربعاء.

وقلبت صاحبة الألقاب الخمسة في الغراند سلام تأخرها إلى فوز على كايتي بولتر 6 7 (4 7) و6 1 و6 4، لتمنح منتخب بلادها الانتصار على بريطانيا 2 0، بعدما كان مواطنها هوبرت هوركاتش حسم المباراة الأولى أمام بيلي هاريس بمجموعتين نظيفتين.

وقالت شفيونتيك التي احتاجت إلى وقت مستقطع طبي في المجموعة الثالثة الحاسمة وكانت تضع مشدا حول فخذها "أنا منهكة للغاية" وذلك بعد أقل من ثلاث ساعات بقليل على أرض الملعب.

وأضافت "كانت هذه المباراة مجنونة. تناولت أربعة مسكنات للألم، وشعرت بألم شديد، لكنني سعيدة لأننا فزنا".

وكانت هذه أول مواجهة على الإطلاق بين النجمة البولندية وبولتر المصنفة 24 عالميا، لكنهما تدربتا جنبا إلى جنب قبل كأس يونايتد.

وفي أول مشاركة لها منذ انتشار الأخبار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بأنها قضت شهرا واحدا في الإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات، عادت شفيونتيك بقوة في المجموعة الثانية بعد فوز منافستها البريطانية بالأولى.

وطلبت وقتا مستقطعا طبيا عندما كانت متأخرة 1 2 في مجموعة ثالثة شهدت إثارة كبيرة وتقاربا بين اللاعبتين، قبل أن تحسمها بكسر للإرسال في الشوط العاشر 6 4.

وفاز هوركاتش المصنف 16 عالميا والذي لم يكن في أفضل حالاته في بداية الموسم ولديه مدرب جديد، على هاريس المصنف 109 عالميا 7 6 (7 3) و7 5.

وكان الفوز ضروريا للغاية على المستوى الشخصي لهوركاتش الذي خسر مباراتيه في دور المجموعات، فعبّر عن سعادته بذلك "أنا سعيد للغاية بنفسي. كانت معركة صعبة مع بيلي (هاريس) اليوم. سعيد بالتأكيد لتجاوز هذه المباراة".

وأضاف البالغ من العمر 27 عاما "هذا الفوز مهم جدا بالنسبة إلي لبناء الثقة بالنفس وخوض مباراة أخرى".