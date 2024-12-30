مسلسلات عربية منتظر عرضها قبل الماراثون الدرامي الرمضاني 2025.. من بينها مسلسل سعودي

شجون الهاجري تحمس محبيها لـ "عرس النار"

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تواجد شبابي في "طراد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - بعيداً عن الماراثون الدرامي الرمضاني المُقبل 2025، ينتظر عشاق المسلسلات في الوطن العربي وجبة درامية دسمة تتخللها قصص وأحداث مشوقة سوف يراها الجمهور خلال الفترة المقبلة، ومن خلال السطور الوجيزة التالية سوف نتعرف إلى تفاصيل تلك الأعمال.حرصت النجمة الكويتية شجون الهاجري أن تلهب حماس جمهورها في الوطن العربي نحو مسلسلها القادم "عرس النار"، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وذلك من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، قالت من خلاله: "يا هلا فيكم كبار وصغار إش لونكم، انتظروني في عمل مشوق جداً جداً".واكتفتبهذا القدر دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذا المسلسل، سوى أنه للمخرج محمد سلامة، والفنان فيصل العميري الذي يشاركها بطولة العمل.وكان لـالعديد من المشاركات الدرامية المميزة في عام 2024 الذي قارب على الانتهاء، أبرزها لعب دور البطولة في مسلسل "فعل ماضي" الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة فاقت كل التوقعات وقت عرضه، وظهرت شجون خلال أحداثه بشخصية "هند" وهي الفتاة المغلوبة على أمرها، فبعد أن كانت تعيش حياة هادئة ومستقرة وسط أجواء عائلية برفقة زوجها وابنتها، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق "براك"، الذي يجسد دوره علي كاكولي مما يهدد بانكشاف ماضيها سيء السمعة، وتتوالى الأحداث."الدنيا ما تعطي غير القوي وأنا قررت أصير قوي وهاخد حقي غصب" بهذه الجملة شوق النجم نايف البحر جمهور الدراما للمسلسل السعودي "" من خلال البرومو التشويقي له، والذي ظهر فيه وحيداً وعلامات الغضب تسيطر على وجهه، وكأنه يلمح بأننا سنكون أمام عمل درامي محور قصته الانتقام وأخذ الحقوق المسلوبة بالقوة.ولعل ما يميز هذا المسلسل هو التواجد الشبابي لعدد من النجوم السعوديين، من بينهم هاشم هوساوي، عبدالله متعب، ليلى مالك، والعمل من إخراج

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غموض مكثف بخلطة اجتماعية في "البث: خاطف من نوع آخر"

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واستكمالاً لسلسلة التشويق، يأتي المسلسل الكويتي "" محملاً بجرعة مكثفة من الغموض، وهي التيمة المحببة لدى شريحة عريضة من جمهور الدراما، حيث سوف يرى الجمهور خلال أحداثه اختطاف مجموعة على يد أحد الأشخاص المجهولين، وتتصاعد وتيرة الأحداث، والعمل من إخراج محمد سمير، ومن تأليف محمد العنزي، وبدر الجزاف.وتطرق بطل المسلسل الفنان السعوديفي لقاء سابق له مع موقع "الخليج 365" لملامح أخرى من قصته لها علاقة أو شق بالجانب الاجتماعي في حياتنا؛ إذ قال: "قصة المسلسل تسلط الضوء أيضاً على ظاهرة اجتماعية عن السوشيال ميديا وغسيل الأموال".والعمل من إخراج محمد سمير، ومن تأليف محمد العنزي، وبدر الجزاف، ويشارك في بطولته عدد آخر من النجوم، وهم ريم أرحمة، يوسف البلوشي، بيبي العبد المحسن.

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