شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق ومحمد العمروسى يحتفلان بزفافهما غدا والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة مي فاروق غداً الخميس 2 يناير بزفافها من الفنان محمد العمروسى وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة بعد خطوبة دامت قرابة العام.

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، وهو عمل مكون من 45 حلقة، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.