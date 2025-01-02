شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس مدرس ألعاب في فيلم الصفا الثانوية بنات مع على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنان محمد أسامة أوس أوس شخصية مُدرس ألعاب داخل مدرسة البنات، ضمن أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات، مع على ربيع والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى للعرض فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، وخلال أحداث الفيلم تنشأ قصة حب بين أوس أوس ووئام مجدى التي تعمل هي الأخرى في المدرسة.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة على ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في اطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق متصل يجتمع أوس أوس مع على ربيع في فيلم آخر وهو الساحل الشرير والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع، ويشارك في بطولته ميرنا جميل وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين، وإخراج عمرو صلاح حيث صور صناعه يوم في أحداثه وتوقف تصويره لحين انتهاء على ربيع وأوس أوس من فيلم الصفا الثانوية بنات لاسيما وأن الفيلم تحدد عرضه في عيد الفطر المقبل 2025

وكان آخر أعمال أوس أوس فى السينما فيلم "عصابة الماكس" الذى إنطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضى، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.



اوس اوس مع فريق عمل فيلم الصفا الثانوية بنات